VIDEO: Přílet Sinners do Prahy. Čekali na ně fanoušci i překvapení

Sinners se vrátili z neúspěšného RMR v Bukurešti. I když označení neúspěšný je relativní. Čeští borci předvedli v kvalifikaci na Major fantastické výkony. Na postup to nakonec těsně nestačilo, i tak ale zanechali nesmazatelnou stopu a velký příslib do budoucna. Na Letišti Václava Havla na ně čekal "vítací výbor" fanoušků i překvapení v podobě video zdravic napříč domácí CS:GO scénou.

Sinners na chvíli spojili celou tuzemskou komunitu. Fandit jste jim na dálku mohli i vy díky streamu na Sazka eLEAGUE. Hříšníci hne v úvodu Regional Major Rankings senzačně porazili tým ze světové TOP 20 - francouzské HEET. Převálcovali také celek Spirit. Rozhodující zápas s Bad New Eagles ale bohužel ztratili v koncovce třetí mapy.

I tak ale NEOFRAG, forsyy, ZEDKO, SHOCK a beastik udělali na Balkáně velký dojem. Vysněná vstupenka na PGL Major v Antverpách z toho sice není, ale rovněž není všem dnům konec.

Sinners potvrdili, že se s nimi musí počítat i po odchodu oskara. Forsyy má navíc před sebou velkou budoucnost a pokud ho česká jednička udrží, mělo by se to promítnout i do výsledků na mezinárodní scéně.

Přivítání v Praze

V pondělí Sinners přiletěli z Bukureště na Letiště Václava Havla. Nálada nebyla moc vlídná, ve vzduchu bylo stále cítit zklamání z nepostupu, navíc když to bylo tak blízko.

Na své hrdiny čekali fanoušci Sinners v příletové hale i štáb esportové sekce Sazky s moderátorem Ondrou Kvardou. Ten pak pustil hříšníkům video zdravici, ve které gratulují k předvedeným výkonům osobnosti napříč českou CS:GO scénou. Přidáváme se i my za Sazka eLEAGUE a držíme palce do dalších mezinárodních misí.