Živě: Sazka eLEAGUE Fall 2022: Entropiq Prague proti ENTERPRISE

Entropiq Prague vs ENTERPRISE

Sobotní odpoledne Sazka eLEAGUE jednoznačně patří Entropiq Prague a ENTERPRISE. Ve vzájemném best-of-two duelu se sejdou obnovené sestavy obou týmu. Pražská sekce Entropiq bude chtít odplatit porážku The eLiVe a spol z letního splitu a získat první body. Co myslíte, podaří se to leckrově partě?