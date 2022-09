Největší srdcaři zůstanou vzhůru. Ve 2:30 sehraje NEOFRAG s OG první zápas na ESL Challengeru

Evropská organizace OG přijala pozvánku na ESL Challenger do australského Melbourne a v noci na pátek jde už na věc. Čeká je čínský tým Wings Up Gaming, takže zápas v neprobádaných řekách. Dojít ale může i na zápas s ruskou sestavou Entropiq.

Wings Up Gaming tvoří kompletně hráči z Číny. Do boje je vede kapitán XueBing "B1NGO" Dai. To OG je mixem hráčů z Evropy, který se poslední dobou velmi osvědčil. Což krom jiných skvělých zápasů NEOFRAG a spol. dokázali také vítězstvím nad FaZe Clan či Astralis na podzimních skupinách Blast: PREMIER.

Pokud navážou na tuhle formu, mají velkou šanci celý ESL Challenger v australském Melbourne vyhrát. Mezi konkurenty lze zařadit snad jen Imperial, Entropiq a možná i Evil Geniuses.

Degster a spol. si už užívají australské klima a atmosféru Melbourne. Ostatně, přesvědčte se sami.

OG vs. Entropiq?

Pojďme ale zpět k harmonogramu. První zápas, jak už jsme zmínili, čeká Adama Zouhara ve 2:30 našeho času. V případě výhry i prohry odehraje nad pátečním ránem ještě druhý duel, kde by mohl narazit na ruskou sestavu Entropiq - asi nejváznějšího soupeře ve své skupině A.

Turnaj s prizepoolem 100 tisíc dolarů vyvrcholí 4. září, kdy v Česku bude osm hodin ráno. Uvidíme v Grand Finále českou stopu? Ať už Adama nebo pojítko na pražskou organizaci Entropiq?