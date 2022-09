Tři zápasy, tři výhry. SINNERS ukázali sílu a po Dynamu Eclot porazili i Dark Tigers s Cryptovou

Patrik "Zero" Žúdel • CNC

Drama, jako jsme zažili v rámci RMR kvalifikace mezi SINNERS a Dark Tigers, tentokrát chybělo. Hříšníci si počínali suverénně a tygry porazili 2:0, přičemž ani na jedné mapě nedovolili soupeři dvojciferný počet vyhraných kol. To v druhém zápase, který následoval vzápětí už se nadřeli víc. Cryptovu nejprve Zero a spol. přehráli 16:10, elektrizující pak byla druhá mapa, která dospěla až do overtimu!