Šiler o skoku ve Spartě i NEJ zážitku: Zničehonic na mě zakřičeli. Co Teplice?

Má za sebou velmi zajímavý a zrychlený proces. Útočník Radek Šiler se po jediném půlroce v třetiligové Admiře dostal do Sparty, v níž do jedenácti měsíců startoval v nejvyšší české soutěži. „Nečekal jsem to,“ prohodil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport dvacetiletý mladík, který v minulých týdnech přestoupil do kádru slovenské Podbrezové. A proč se mu nevydařilo hostování v Teplicích?