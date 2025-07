Nezastavitelný vousáč pokračuje, dohodl se v Coloradu. Poslední šance na Stanley Cup?

Kanadský bek Brent Burns absolvoval 925 duelů bez toho, aby jedinkrát chyběl v sestavě svého celku. V historické tabulce železných mužů je na čtvrtém místě, a pokud v Coloradu zvládne kompletní ročník, může se posunout za prvního Phila Kessela. Z aktivních hráčů se mu ve statistice odolnosti a vyrovnanosti výkonů dívá z velké dálky na záda bek Ryan Suter. Bez výpadku odehrál 535 zápasů.

„Postupem času jsem zjistil, že mi hodně pomáhá moje rutina. Ale trvalo, než jsem se to naučil a změnil některé věci. Pomohlo mi, že jsem mohl být blízko skvělých hráčů. Součástí toho je snažit se to předat dál,“ rozpovídal se zkušený obránce před nedávnem o své dlouhověkosti. Utkání naposledy vynechal v listopadu 2013, od té doby zápas co zápas oblékal dres svého týmu a pomáhal body i tvrdou hrou.

„Učíte se od starších kluků, od mladých, od těch, co už s vámi nějakou dobu hrají, i od těch, co zrovna přijdou. To je zábavné. Být v různých skupinách lidí, kteří k věcem přistupují různými způsoby,“ dodal druhý nejstarší aktivní hráč NHL. Pokud již zmíněný Suter nepodepíše nový kontrakt, stane se Burns vůbec nejstarším mužem soutěže.

Je to šílené. Zrovna mu bylo 40 let

Týmu má i ve 40 letech co nabídnout. S Coloradem podepsal smlouvu na rok za milion dolarů, další peníze si může vydělat na bonusech. Ofenzivní zadák strávil část kariéry na křídle, do NHL vletěl v Minnesotě a největší jméno si udělal v San Jose. Právě jako soupeř Sharks letos v březnu přeskočil v tabulce železných mužů svého dlouholetého parťáka Patricka Marleaua.

„Je to šílené. Zrovna mu bylo 40 let. Je pěkně ironické, že se posune v téhle statistice právě tady. Ale nepřekvapuje mě to. Bylo mi jasné, že bude ve své sérii pokračovat. Jsem za něj opravdu šťastný,“ vyprávěl tehdy obránce San Jose Mario Ferraro.

Burns lámal milníky už jako hráč Caroliny. Její dres oblékal poslední tři sezony a během 246 utkání základní části posbíral 133 kanadských bodů. Na Stanley Cup, o němž sní, však znovu nedosáhl. Blýskavému poháru se dodnes přiblížil nejvíc v ročníku 2015/16, kdy se Sharks ve finále sklonili před Pittsburghem. Teď v Coloradu, kde působí i český útočník Martin Nečas, bude mít Burns dost možná poslední možnost dostat svoje jméno na nejcennější trofej. Ve sbírce už má zlato ze Světového poháru i z mistrovství světa a také Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL.