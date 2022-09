SINNERS jsou v Playoff CCT. eSuba s ENTERPRISE ještě o postup musí zabojovat

Tři zápasy, tři výhry. SINNERS zastihla série CCT v parádní formě. Domácí jednička ve vyřazovací části před Playoff setla postupně EYBALLERS, kogutos a Into The Breach. Další dvě česká želízka v mezinárodním turnaji se musí o osmifinále ještě poprat.

ENTERPRISE nebudou mít lehkou úlohu. Momentálně figurují v Low Matches, takže případná prohra by je stála místo v turnaji. Proti české skvadře nastoupí "maratonci" Apeks, vítěz MČR Tour Bratislava 2022. Zvládne The eLiVe a spol. potrápit těžkého soka? Pro hovoří i fakt, že severská organizace, jejíž barvy hájí Slovák Styko, podlehla v rámci CCT Series eSubě 0:2.

A právě eSuba bude druhým týmem, který si musí svoji cestičku do Playoff ještě před sebou umést. Oproti EP mají modrokrevní výhodu nasazení v High Matches. V případě porážky s Into The Breach tak ještě mohou nastoupit k opravě. Dost možná se také může stát, že o postup na poslední chvíli svede eSuba souboj s ENTERPRISE.

SINNERS a BLUEJAYS zůstávají neporaženými

Účast v Playoff si s předstihem zajistily týmy SINNERS a BLUEJAYS. Hříšníci ve svém tažení ztratili jen jednu mapu a to na úvod v duelu s EYEBALLERS.