Nahradí Dev1ce odcházejícího K0nfiga? Spekulacím napovídá jeho FACEIT účet

Deprese a zmar

Nekonečným dohadům o tom, co přesně se Konfigovi během osudného večera na Maltě vlastně stalo, je konec. Dánský hráč popsal celý incident z vlastního pohledu. Promotér nočního klubu jej měl bezdůvodně urážet, což ho vyprovokovalo k agresivní reakci.

Z šarvátky s promotérem klubu, který byl údajně pod vlivem drog, K0nfig odešel nejen se zlomenou nohou, ale především se značně pochroumaným psychickým zdravím. “Navštěvuji psychologa, moje duševní zdraví se pomalu zlepšuje. Nevzdám se,” napsal K0nfig na svůj Twitter.

Rekonvalescence ale zdá se bude trvat a K0nfig se proto s Astralis vzájemně dohodl na ukončení spolupráce. Po necelém roce tak opouští jeden z nejlepších týmů planety a nad budoucností jeho kariéry zůstává viset velký otazník.

Odchod hráče a zpackaný Major

Astralis zažívá jednu z nejhorších etap své bohaté historie. Oficiální odchod K0nfiga přichází jen několik dní po neúspěšné kvalifikaci na Major v Riu. Prohra proti forZe se stala posledním hřebíkem do rakve Astralis a slavný tým tak vůbec poprvé v historii na Major nepojede.

Impuls by mohl přinést Nicolai “dev1ce” Reedtz, o jehož příchodu se už delší dobu spekuluje. Jedna z největších hvězd CS:GO sedí od prosince 2021 na lavičce Ninjas in Pyjamas, což pro hráče takových kvalit musí být utrpením. O touze vrátit se zpátky do hry svědčí jeho aktivita na platformě FACEIT, kde Dev1ce denodenně trénuje.