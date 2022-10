MATYS a jeho kolegové ze Sampi se chystají na baráž Sazka eLEAGUE. Nejprve je prověří Dark Tigers

V loňském roce mladý slovenský rifler došel s týmem ENTERPRISE až do finálového zápasu na For Games. Letos ale přišel přestup do organizace Sampi, která se nakonec jarního splitu Sazka eLEAGUE nezúčastnila. Možnost vrátit se mezi tuzemskou smetánku má ale Matúš Šimko již tento týden. Dnes a v úterý je na programu baráž.