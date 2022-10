Absence lídra, kreativity i díra po Neofragovi. Wango, Storm a Bananides o poklesu formy Sinners

Drtivá porážka na For Games od eSuby i dvojnásobná porážka od Enterprise. Sinners aktuálně na domácí i mezinárodní scéně tápají. Co stojí za poklesem formy bývalé české jedničky? "Sinners nejsou kapela, aby stále vyhrávali," myslí si Wango. Bananides volí ostřejší slova a mluví o "děsivé formě". Podle Storma chybí hříšníkům týmovost. Analýza od expertů CS:GO v článku.

"Aktuální forma Sinners je dosti děsivá. Nepřesvědčivé výkony v evropských zápasech, které těsně prohrávají, i prozatím jediný domácí titul z letošního roku nevěstí nic dobrého," myslí si Bananides.

"Zásah do sestavy v rámci player brake je dvousečnou zbraní - nějaký prostor na sehrání existuje, následuje ale smršť turnajů a kvalifikací a tím pádem více hraješ, než trénuješ," hledá příčiny poklesu formu Storm.

"Ani Sinners nejsou kapela aby stále vyhrávali, ano je to trapné klišé, ale je to fakt," doplňuje Wango.

Těžká úloha po odchodu Neofraga

Na hříšníky měl samozřejmě dopad přestup Neofraga do OG. "Tým zatím nezvládl ideální přerozdělení rolí po odchodu Adama, totálně rozdílového hráče," myslí si Wango.

"Zero nenahradil Neofraga 1:1. Jsou to typologicky jiní hráči. Se změnou proběhl i určitý shift rolí dalších hráčů v týmu. Není to již většinově o hvězdných playmakerech, kteří si callnou o individuální play, ale o týmu jako celku, kde je nutné aby každý performoval na nejvyšší úrovni," říka Storm.

"Po příchodu Zera se hra výrazně změnila, bohužel však k horšímu, kdy týmu chybí výraznější hráč, jenž by bral na sebe větší zodpovědnost a hernímu přednesu chybí kreativita," dodává Bananides.

Výhled do budoucna

Co je potřeba pro to, aby se dlouho neporazitelný tým na CZ/SK scéně a nevyvratitelná jednička zas vrátila ke své sebevědomé flow?

"Bavíme se o týmu, který nepotřebuje mnoho, aby převáděl skvělé výkony, a nelze je odepisovat," míní Bananides. "Obecně roste konkurence tier 2 celků. Nečeká je nic snadného," dodává Wango.

"Osobně dávám Sinners ještě čas k tomu, aby si vše sedlo. Po úvodním oťukání na serveru, i co se týče mezilidských vztahů. Jejich forma může - musí - v následujících měsících gradovat," uzavírá Storm.