Red Bull Flick: Světové hvězdy padly, šampionem je finský tandem Puteli & 8Juho8

Novopečení vítězové si z Kodaně odvezou štědré prize money ve výši 20 tisíc eur. To je velmi příjemná "injekce" k rozvíjení kariér obou Finů. Oba dva patří do sestavy Kuusamo. Otázkou je, zda je úspěch na Red Bull Flick posune dál nebo jim otevře dveře do nějaké z větších organizací.

Poláci raks0n s matim podlehli severské dvojici nejprve ve finále Upper Bracketu. Tím spadli do spodní části pavouka, kde ale úspěšně přemohli dvojici Team Spirit, kterou tvořili w0nderful a magixx. Právě tento rusko-ukrajinský tandem tak došel z profesionálních týmů nejdál.

Spoluhráči Adama Zouhara z OG - flameZ & F1KU skončili v semifinále Lower Bracketu. Odnesli si ale skalpy Copenhagen Flames nebo Heroic.