NAVI a G2 končí ve čtvrtfinále. NiP a Heroic míří do semifinále BLAST Premier Fall Finals

Duel první: Heroic vs. G2 Esports

Hráči Heroic si chtěli spravit chuť po nevydařeném finále na nevšedním brazilském Majoru a ve čtvrtfinále vyřazovací části BLAST Premier: Fall Finals 2022 narazili na tápající G2 Esports v čele s NiKo.

Zápas divákům nabídl velmi blízké mapy. Ač borci obou týmů dost chybovali, více týmovější a přesnější ve střelbě dnes odpoledne byla dánská parta Heroic. m0NESY a jeho spoluhráči jsou nepřekvapivě z kola ven.

Do světového finále BLAST Premier zbývá ani ne půl měsíce a pilný trénink spolu s prací novopečeného týmového psychologa snad konečně zaberou a pomohou G2 nabrat dobrou formu a završit tento rok na pěkném umístění.

Heroic vs. G2 | Čtvrtfinále Fall Finals 2022

Mirage - 16:11 (Heroic)

Nuke - 6:16 (G2)

Vertigo - 16:12 (Heroic)

Duel druhý: Natus Vincere vs. Ninjas in Pyjamas

Závěrečné střetnutí pátečního večera patřilo favorizovaným NAVI a severskému Counter-Strike celku NiP. Napínavé best-of-three střetnutí nabídlo jako i první zápas tři mapy.

Inferno si pohlídali svěřenci Daniela "djL" Narancica a na následném Miragi s1mple a spol jen tak tak dotáhli mapu do vítězného konce a overtime dopadl dobře pro NAVI.

Vše rozhodl Overpass. Není co dodat, cskaři NiP byli v klíčových momentech lepší a decider mapu zahráli skvěle. Hráči NAVI se trápili a je vidět, že to v týmu poslední dobou neklape. Vypadá to, že to jsou poslední dny sdy v sestavě ukrajinské ogranizace.

Skupinu a play-off Fall Finals ukrajinsko-ruská sestava odehrála s Viktorem v základní sestavě, ale na blížícím se dubajském World Final se představí mladá krev v podobě Andriije "npl" Kukharskyiho.

Orudzhev nedávno v rozhovoru pro HLTV řekl, že talentovanému sedmnáctiletému npl pomůže se co nejrychleji adaptovat v týmu a předá mu své znalosti. Bude zajímavé sledovat, jak si Andrij poradí s trémou a nervozitou a co ve finále předvede na závěrečném CS turnaji tohoto roku.

Natus Vincere vs. Ninjas in Pyjamas | Čtvrtfinále Fall Finals 2022

Inferno - 16:10 (NiP)

Mirage - 22:19 (NAVI)

Overpass - 16:10 (NiP)

Zdroj: Liquipedia