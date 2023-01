Šampioni z Ria mění sestavu. V týmu Outsiders údajně mezi hráči panuje špatná atmosféra

Rýsuje se nová hvězda

Teprve osmnáctiletý Aleksandr "KaiR0N-" Anashkin se stal novou posilou základní sestavy týmu Outsiders. Místo mu uvolní šampión z Ria, David "n0rb3r7" Daniyelyan, který byl tímto krokem poslán na lavičku.

“N0rb3r7 je brilantní hráč, proto jej nechceme poslat na přestupní listinu. Jsme připraveni zvážit návrhy na případné hostování,” okomentoval personální změnu CEO Outsiders, Nikolai Petrossian.

Za rozhodnutím stáli hráči

Na veřejnost se skrz server escorenews dostaly nepotvrzené spekulace, které vypustila Tatyana “Sindi” Grachyova, přítelkyně Daniyelyana. Její vyjádření na síti Telegram naznačilo, že za rozhodnutím poslat jejího přítele na lavičku stáli jeho spoluhráči.

“Chyba není v organizaci, všechno je to o hráčích. Někteří dokonce vyžadovali soukromé tryskáče po vítězství Majoru, peníze je přivedly k šílenství. Davida je mi líto, na tom turnaji (Major v Riu pozn. red.) se stala jistá věc, o které nechci mlčet. Brzy prozradím víc,” sdělila Sindi.

Nevěřte všemu co se říká

Jisté spekulace už dříve naznačovaly, že byl osud Daniyelyana zpečetěn už v Riu, na Twitteru tuto informaci sdílel například Aleksey "OverDrive" Biryukov, samotný hráč ale tuto informaci vyvrátil. “Nevěřte všemu, co se v komunitách CS:GO řekne. Na Majoru bylo všechno v pohodě a to, co někteří říkají, jsou lži. Proberu to na svém streamu, kde mimo jiné popíšu i to, jak jsem nedostal peníze za samolepky (oficiální samolepky turnaje se jménem hráčů pozn. red.),” napsal n0rb3r7.

Zatímco změna v sestavě je potvrzena oficiálními zdroji, všechny ostatní uniklé informace stále spadají do roviny spekulací a jejich pravdivost nebyla nikým potvrzena.

