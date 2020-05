Tipy 5. kolo Dota 2: eSuba poprvé padne, Brute ji dožene | iSport.cz

Sampi – CZC.eSuba (15:45)

Tip na vítěze: Sampi

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Horký zápas ligy. Na duel zatím neporažených celků se těší snad každý fanoušek. Esuba sice měla už párkrát na mále, zatím se však dokázala pokaždé zvednout a duel vyhrát. To v Sampi zatím nenarazili na nikoho, kdo by je dokázal jen trochu ohrozit. Bude prvním týmem právě eSuba? Nemyslíme si, ale stát se může cokoliv.

Lutea – Hippomaniacs (16:30)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Ač na začátku většina fanoušků Hippomaniacs podceňovala, předvádí fantastické výkony a právem tak jsou na čtvrtém místě v tabulce. Do týmu se navíc vrátil CURRY, šikovný offlaner, který byl v původní sestavě, která před rokem málem postoupila na The International. Na Luteu by to tak stačit mělo bez potíží.

GO GAME Dogs – NecroRaisers (17:45)

Tip na vítěze: GO GAME Dogs

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Pro vůbec první výhru si dojde jeden z týmů v tomto utkání. Jak NecroRaisers, tak Dogs zatím nedokázali ani jednou vyhrát, a tak se to poprvé povede až v jejich vzájemném zápasu. O něco větší šanci by měli mít Dogs, ale ani NecroRaisers není radno podceňovat.

Brute – Inae. Rozbíječi (19:00)

Tip na vítěze: Brute

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Sestava Brute v Sazka eLEAGUE válí. Prohrála pouze proti silnému Sampi a v dalších zápasech je nikdo ani ohrozit nedokázal. Jinak by tomu nemělo být ani proti Rozbíječům. Pokud navíc eSuba padne se Sampi, bude se dělit právě s Brute o druhé místo.