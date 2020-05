BLOG: Lolkař hrající Dotu. Stromová žranice, kde je jungler? | iSport.cz

League of Legends a Dota 2. Dvě hry žánru MOBA, dvě znepřátelené komunity. Důvody této války příliš nechápu, každá hra je jiná a má své kouzlo, svůj příběh. A i když vypadají na první pohled stejně, jsou velice odlišné. To se mi při prvním hraní potvrdilo.

Hned po spuštění Doty mě uvítá starý známý zvuk ze CS:GO. S nechutí zapínám tutorial. Kdo přece něco takového potřebuje...(polovinu věcí z něj jsem do hodiny zapomněl).

První multiplayer hra. Otevřu obchod a jde mi z toho hlava kolem. Spousta obrázků, žádný text, co všechny ty itemy dělají? Aspoň, že ten Default Guide je k dispozici.

Nakoupím doporučené předměty a běžím na linku. Netuším, co můj hrdina dělá, jak funguje a jakou roli v týmu by měl zastávat. Prostě nebudu brát creepy a budu pomáhat svým spoluhráčům.

Po chvilce se dozvídám, že pozice Junglera v Dotě neexistuje. Zvláštní.

Co mě ale na celé hře nejvíce fascinovalo, bylo to, že si hrdinové mohou životy doplnit jezením stromů. Případné strategické využití ještě neznám, vyzkoušíme.

Pokud jsem si něco odnesl z Lolka, tak magové jsou AP damage. Tudíž na Skywrath Mage musím koupit co nejvíc Ability Power. Jenže ta v Dotě samozřejmě není. Strength, Agility, Intelligence. Vzpomenu na Path of Exile a modrá je dobrá!

Vylepšit talent na 10. levelu samozřejmě zapomenu, příště už to vyjde (nevyšlo). Do řeky se za celou hru nepodívám, to jsou pro mě zapovězená místa.

Klikám na itemy v obchodě, co to jde, ale nic se neděje. Jsem v koncích. Chce to po mně pořád nějaký Secret Shop. To je zase co? Na minimapě si po chvíli klikání všimnu dvou obřích vykřičníků. Že by?

Milý chlapík ze Secret Shopu • Foto roadtovr.com

Milý chlapík mě přivítá ve svém obchůdku. Není čas na kecy, tady se hraje o čas. Zběsile nakoupím to, na co mám a spěchám zpět na linku.

Zabiju sám pár creepů a dostanu za odměnu 2 levely. To bych měl zkoušet častěji. Začínáme však prohrávat, rotace nepřátelského týmu jsou mimo mé chápání.

Po chvíli lítání sem a tam v lesíku nám po tuhém boji Radient zničí základnu. Se svým výkonem jsem ale spokojený, kvalitní KDA 4/15/6 mi nikdo nesebere.