Mistři ze Sampi. Kdo jsou první vítězové Sazka eLEAGUE v Dotě 2 | iSport.cz

Od prvního zápasu ukázali, že by se jich ostatní měli bát. Hráči z týmu Sampi v Sazka eLEAGUE váleli od začátku a skvělými výkony si šli sebejistě za výhrou. Za celou dobu prohráli pouze dvakrát, výhru jarního splitu to ale nijak neohrozilo. Kdo vůbec jsou čerství vítězové?

Jonáš „Saberlight“ Volek

Nejznámější český hráč Doty 2. A také nejhlasitější. Jestli je někdo z česko-slovenské scény slyšet, je to právě on. Špičkový offlinkař se po svém konci v Hippomaniacs, se kterými mu jen těsně unikl postup na The International, dostal do zahraničního týmu Chicken Fighters, odkud si ho vyhlédli z prestižního Ninjas in Pyjamas. Saberlight je známý zejména svými sebevědomými výroky, kvůli kterým se na něj většina protivníků zaměřuje. Každý si chce ve hře připsat jeho skalp, což mu plně vyhovuje.

Ondřej „Supream“ Štarha

Nejlepší český midař má kariéru spojenou se Saberlightem. Spolu prošli Hippomaniacs, Chicken Fighters a nyní bok po boku bojují i v NiP. Supream už dokázal přidělat vrásky nejednomu soupeřovu midaři, včetně například slavného Suma1la. Zkušenosti z elitní evropské scény přenesl i do Sazka eLEAGUE, kde nestačí udivovat jedním fantastickým playem za druhým.

Jan „Sehny“ Sehnal

Hlavní stratég týmu. Vzhledem k tomu, že Saberlighta a Supreama vytěžují povinnosti v Ninjas in Pyjamas, dostal sledování česko-slovenských protivníků na starosti Sehny. A v téhle pozici se vysloveně našel. V týmu zastává pozice hard supporta, ale nenechte se zmýlit, killy si na něm soupeři snadno nepřipíší. Jeho Keeper of the Light z posledního finálového zápasu bude soupeře z eSuby ve spaní strašit ještě dlouho.

Petr „Muf“ Fojtík

Stejně jako tři předchozí, i Muf se blýskl v loňském roce tažením v Hippomaniacs. Oproti svým spoluhráčům je spíše tichý a soustředěný, což se se Saberlightovými sebevědomými výroky trochu neslučuje. Muf se stal jedním z nejlepších českých roamerů a soft supportů.

Pavel „Mambos“ Beneš

Jediný ze současný sestavy Sampi, který nepochází z původních Hippomaniacs, do počtu v současném týmu ale rozhodně není. Třiadvacetiletý Mambos hraje na pozici carry a dřív hrával například za eSubu či NecroRaisers. Ve finále se blýskl zejména ve druhém zápase, kdy eSubu pořádně potrápil se svým Weaverem, za kterého si připsal patnácti killů.