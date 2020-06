Neskutečný úspěch! Saberlight překonal hranici 10 tisíc MMR, je pátý v Evropě | iSport.cz

Na světě není moc hráčů, kterým se to povedlo, do úzkého výběru se tak dostala i česká stopa. Saberlightovi se to ve čtvrtek podařilo. „První hráč NiP, první Čech a nejmladší hráč co kdy dosáhl 10 000 MMR,“ podělil se o svou radost s fanoušky na své facebookové stránce.

Pro představu, historicky první hráčem, kterému se to kdy podařilo, byl relativně nedávno Filipínec Abed Azel „Abed“ Yusop. Ten na milník dosáhl v červnu roku 2017. O tom, že mu k dosažení desetitisícové hranice chybělo málo, tehdy věděl snad každý fanoušek Doty.

Od té doby se to již podařilo více hráčům, celkově jich ale zas tolik nebylo. Teď se k nim přidal i český offlinkař Saberlight. Jeho úspěch je nedozírný. Nejen, že se stal vůbec prvním Čechem, jak sám zmínil, je v 19 letech rovněž vůbec nejmladším hráčem.

Po překonání hranice byl v evropském žebříčku na pátém místě. Za sebou nechal takové persony, jako jsou například vítězové The International Gh a Mind Control z týmu Nigma, či Matumbaman z Teamu Secret.

Není ale jediným Čechem, kterému se povedlo dostat mezi elitní hráče. Za ním jsou ještě Vojtěch „BOOM“ Bičan, který je v Evropě na 42. místě a Ondřej „Supream“ Štarha na 141. pozici.