Soupeř mi moc známý není, ale rozhodně ho nepodceníme, hlásí Yellow Panda | iSport.cz

Ahoj. V neděli vás čeká baráž, jak se před ní s cítíte?

„Ahoj. Není to ideálka, protože jsme chtěli postoupit do hlavního turnaje, ale poslední zápas bohužel nedopadl v náš prospěch. S klukama jsme si už víceméně řekli, co bylo špatně a doufáme, že v baráži podáme lepší výkon.“

Čeká vás tým Cynestra. Už jste je pořádně prozkoumali, abyste věděli jak na ně?

„Popravdě ještě moc ne, podíval jsem se na nicky hráčů a nebyli mi moc známé. To ale neznamená, že soupeře podceníme.“

Věříš, že vyhrajete?

„Jasně! S jinou možností momentálně ani nepracujeme. Rankem bychom na tom měli být lépe, jediný, kdo se bojí, že bychom se zamotali, je Lukyno, který ale tenhle zápas bude sledovat jen ze střídačky.“

Máte už vymyšlené nějaké strategie, nebo budete spoléhat na vaši hru?

„Nevím, či mohu mluvit o nějaké konkrétní strategii. Oproti skupinám ale nastoupíme v mírně pozměněné sestavě s hráčem ZVER MUTED, protože to Lukynovi časově koliduje s něčím jiným. Určitě máme nějaké hrdiny, okolo kterých bychom se chtěli točit, ale možná přijde čas i na nějaké experimenty.“

Baráž bude ve formátu BO3. Je to podle tebe lepší varianta, než spoléhat na jediný zápas?

„Jednoznačně ano. V BO1 se může stát cokoliv, tam nás dokonce ve skupině porazil i Huesos z týmu GO GAME Dogs. V BO3 bychom ale proti němu určitě vyhráli, což jen podtrhává, jak je formát BO1 zrádný.“