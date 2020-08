Yellow Panda z Lutey: Neskládáme zbraně. V nové sestavě si věříme | iSport.cz

Ahoj, druhý split je už za dveřmi. Jak se těšíte?

Ahoj, na druhý split sa už veľmi tešíme, predsalen sa na CZ/SK scéne okrem Sazky veľa kompetetívnej Doty nehrá, preto sme sa už nemohli dočka na ďalší split, kde snáď predvedieme lepšie výkony jako v prvom.

Jak jste to měli přes léto s tréninky? Bylo těžké kluky nahnat?

Čo sa týka tréningov, tak to sme v lete nechali skôr na individuálnu prípravu. Súviselo to aj so zmenami v zostave, ktoré sú značné. V posledných týždňoch ale už poctivo zarezávame aj na spoločných tréningoch. Aj keď samozrejme je to v lete ťažšie, každý má nejaké plány, preto je potrebné si každý tréning dobře naplánovať.

V prvním splitu jste se v lize udrželi až po baráži. Jaké máte cíle do druhého splitu?

V prvom splite sme bohužiaľ po 70-minútovke proti Dogs skončili v baráži, ale neskladáme zbrane. Ba naopak, myslíme si, že v novej zostave máme možnosť dosiahnúť na top štyrku.

U spousty týmů proběhly změny v soupisce, jak jste na tom vy? Naznačil jsi nějaké obměny...

Ani my nie sme výnimkou. V porovnaní s prvým splitom došlo k trom zmenám. Cranich sa pravdepodobne už pobral do Dota dôchodku a nahradí ho mladá krv v podaní Vojtboxa. Podobná změna je aj na carry pozícii, kde namiesto Crasha nastúpi slovenský young talent – Mawox. Trojicu nových hráčov doplní všetkým Dotarom dobře známy Miško a.k.a. ZVER MUTED. Výrazne sa zmení pomer Čechov a Slovákov v náš prospech, čo si myslím, že bude mať pozitívny vplyv na naše výkony.

Jak sis užil léto? Byl jsi někde na dovolené?

Leto aj napriek začiatočné obavy z corony super. Podarilo sa mi zamieriť na sever a pár dní stráviť v Estónsku a Fínsku. Turisticky menej vyhľadávané lokality, no určite majú svoje čaro, môžem ich len doporučiť.

Jak často ses dostal k Dotě?

Na Dotu som mal cez prázdniny pomerne dosť času, takže takmer každý deň sa mi podarilo naladiť tam zopár rankedov.