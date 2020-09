Ňaňan-gi: Novou přezdívku mi dal synovec. S výsledky jsme spokojení

Jan „Ňaňan-gi“ Hrůza je v současné době jedním z nejlepších Soft Supportů. V eSubě působí již od začátku Sazka eLeague, jeho hráčské zkušenosti jsou ale daleko větší. V roce 2011 totiž reprezentoval česko-slovenský celek SGC na nejprestižnějším esportovém turnaji The International. Později prošel množstvím organizací na CZ/SK scéně a vždy se držel mezi naší elitou.

Jak jste spokojení se svými dosavadními výkony?

„Vzhledem k tomu, že jsme spolu od prvního splitu, až do druhého vůbec nehráli, tak bych naše výkony hodnotil jako uspokojivé.“

Jak probíhají vaše tréninky?

„Hele, když se poštěstí, tak dáme 5-6 her za týden. Já chodím většinou domů až kolem 19:00 a Ade chce hrát málokdy před 23:00, protože jak by řekl: „chilluje‘‘ (směje se). Pak tam mám další 2 teammaty, kteří většinou po jedné hře oznámí, že je to nebaví a jdou hrát csko. Takže asi takhle nějak fungujeme…“

Změnil se po čtyřech kolech Sazka eLeague váš pohled na favority turnaje?

„Z mého subjektivního pohledu patříme mezi favority pořád my a Hroši.“

Vidíš na CZ/SK scéně nějaký posun od zavedení Sazka eLeague?

„Určitě se tady objevilo pár nových hráčů, kteří by mohli být do budoucna přínosem pro naši scénu. Teď akorát záleží, jak moc času tomu budou obětovat, aby se zlepšili. Další posun vidím v tom, že se vrátili i hráči ze záhrobí a můžou být přínosem právě pro ty mladší hráče, kteří se chtějí zlepšovat.“

Co tě přimělo změnit si přezdívku z Lacek na Ňaňan-gi?

„Synovec (jsou mu 2 roky), místo toho, aby mi říkal strejdo, tak mi říká ňangi. A další věc je, že lacek se mi už přestalo líbit.“

Budete se snažit kvalifikovat do české reprezentace pro MS v Izraeli?

„Uvidíme, jak nám to bude vycházet časově, ale jednu kvalifikaci si zahrajeme určitě.“

Jak ti vyhovuje současná meta? Je ve hře něco, co ti vyloženě vadí?

„Já jsem člověk, co se dokáže přizpůsobit snad všemu. Každopádně za dobu, co hraji Dotu, bych řekl, že tato meta patří mezi ty lepší a dost vybalancované.“

V poslední době se hodně diskutuje o laxnosti Valve cokoli udělat pro Dotu. Jak by měli udržet současné hráče a přilákat nové?

„Určitě by bylo fajn, kdyby aspoň udělali pár menších turnajů. Takhle to vypadá, že to mají fakt na háku, ale třeba s penězi, které vybrali z Battle Passu plánují něco velkého. Uvidíme, snad v nejbližší době budeme o něco moudřejší.“

Co nejvíce brzdí české a slovenské hráče v jejich cestě na profesionální scénu?

„Fúúúha, těch aspektů je mnoho, ale vyjmenuji asi jen ty hlavní a tj. vytrvalost, odhodlání, arogance, pokora a naslouchání lidem, kteří už v tomto odvětví něčeho dosáhli. Největší problém vidím ale v tom, že málokterý hráč si dokáže přiznat chybu a poučit se z ní.“

Co bys poradil hráčům, kteří se snaží zlepšit, ale „zasekli“ se na svém ranku?

„Vybrat si jednu roli, kterou chtějí hrát. Vybrat si 4-5 hrdinů a ty pořád dokola drilovat. Pokud mají možnost, tak si nechat poradit od někoho zkušenějšího, ale asi ta nejdůležitější věc! Hlavně sledovat replaye/streamy těch nejlepších hráčů a uvažovat, proč zrovna v daný moment dělají to, co dělají, jelikož většina těch pohybů po mapě není náhodná. A pokud se člověk nezlepší ani po tomhle, tak doporučuji jen jedno – dej si pivko a jdi na instáč lajkovat fotky jako Adam ‘‘Ade‘‘ Koníček.“ (směje se)