Vítěz Sazka eLEAGUE Ade: Jsme mega šťastní, že jsme konečně porazili Hippos

"Jsme mega happy, že jsme to zvládli," zněla první slova Adama "Ade" Koníčka. Ten se svým týmem eSuba v parádní finálové sérii Sazka eLEAGUE Dota 2 porazil Hippomaniacs 3:2. Jaké byly první pocity vítěze Sazka eLEAGUE a odměny 100 000 Kč?

„Už delší dobu, když jsme se potkali s Hippos ve finále, tak se nám nedařilo a prohrávali jsme. Jsme moc šťastní, že jsme konečně pokořili nějaký ten lose streak. Vždycky nám to uteklo o kousek,“ nechal se slyšet offlinkař šampiona.

Jednotlivé důvody pro výhru se hledaly těžko: „Některé hry vyhráli Hippomaniacs na draft, některé hry jsme zase měli lepší draft my. Skillově jsme na tom všichni dost podobně.“

„Byla to velice těsná BO5. Skončilo to 3:2 pro nás, stejně tak to mohlo skončit 3:2 pro Hippos. Myslím si ale, že jsme byli celkově lepší. Ta první hra nám utekla zvláštně, třetí hru jsme měli špatný draft. Myslím si, že jsme ukázali, že jsme dnes byli tím lepším týmem,“ komentoval Ade výsledek finále.

Analyst desku neunikl zajímavý draft ve čtvrté hře. „Byl to myslím Hajadlův nápad, trošku jsme nad tím zapřemýšleli a zkusili to. I proti jejich pickům to sedělo, super draft.“

„Ve všech pěti hrách vyhrál tým, který měl first pick. Hrál obří roli, my jsme měli jasné bany a nechali jsme tu Vengu volnou. Bylo to pro nás nejmenší zlo,“ komentoval Ade draft.