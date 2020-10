Čerstvý mistr Hajadlo: Oslava? Byli jsme se projít v lese, pak jsme do tří koukali na záznam

Ahoj, gratuluju k vyhranému finále. Už jsi to stihl nějak oslavit?

Oslavovali jsme trochu na bootcampu a na TeamSpeaku zároveň s klukama, kteří s náma nemohli dojet. Udělali jsme půlnoční procházku do lesa, kde Adam skoro zmrznul a pak jsme společně do 3 do rána koukali na záznam finále.

Finálová série byla hodně vyrovnaná, jak jste to zvládali psychicky? Byly to nervy?

Po první hře byla nálada horší. Věděli jsme, že ta hra byla naše, ale hráli jsme moc vystrašeně, což nám ještě s pár individuálníma chybama prohrálo hru. V té druhé nám nechali Tinyho a věděli jsme, že nemůžeme prohrát. V třetí jsme se zamotali v draftu a neměli jsme jak vyhrát. Další hru jsme vytáhli ultra nabíhače s Lycanem dopředu a finálovou hru jsme overall zahráli líp a šli jsme si pro výhru.

Jak bys sérii s Hippomaniacs ze svého pohledu zhodnotil?

Kluci z Hrochů nám nedávali šanci v minulosti a nedokázali jsme najít způsob, jak je zdolat, ale po dlouhých debatách, a i rozebírání pár replayů, jsme konečně věřili, že víme jak na ně.

Co vám dělalo největší problémy?

Po první hře jsme se báli, že budeme jako drtivou většinu her v minulosti proti Hippos připos*aní, ale Digi se probudil s Tinym a od té doby jsme byli jak na koni.

Který z těch pěti zápasů ti sedl nejlépe?

Myslím si, že nejlíp jsem zahrál CMku ve druhé hře. Sice jsem se na lince trochu motal, ale pak jsem několikrát dobře naběhnul a buybacknul, abychom mohli ovládnout fight. Obecně jsem měl rozhodně největší impact na hru právě ve druhé hře.

Série byla hodně vyrovnaná. Kdy jsi ale začal věřit, že to máte určitě v kapse?

Při draftu ve čtvrté hře padlo hodně návrhů na carry pick a mně se zjevil Lycan jak ze snu a věděl jsem, že tu hru nemůžeme prohrát a že už to doklepneme.

Co máš teď v plánu? Nakousl jsi, že bys chtěl s Dotou skončit, nerozmyslel sis to?

S hraním Doty kompetitivně možná skončím, možná si tu zahraju s kamarádama nějaký turnájky, ale buď chci zkusit jinou roli v esportu nebo se budu plně věnovat svojí současné práci v esport produkci ve Znipe.TV, což mě neuvěřitelně naplňuje.

VIDEO: Podívejte se na záznam z celého nedělního kola: