Do Dota Plus přichází zimní sezóna, co přináší nového?

Nový update Dota Plus • Dota

Do Dota Plus přišla zima a přinesla s sebou několik novinek, nejen pro předplatitele.

Vývojáři s novou sezónou Dota Plus přišli s rozšířením levelování jednotlivých hrdinů. Nově mohou hráči získat na hrdinovi v Dota Plus až třicátou, takzvanou Grandmaster úroveň, za kterou dostanou bonusové střepy. Navíc se jim odemkne další speciální hláška hrdiny. Pokud bude jejich hrdina na maximální Dota Plus úrovni, budou získávat střepy namísto zkušeností.

Je také možné si zakoupit sezónní truhlu pro zimní období. Každá stojí 10 tisíc střepů, přičemž obsahuje celkem 11 setů a velmi vzácného kurýra.

Aby hráči měli dostatek prostředků na zakoupení většího množství truhel, obdrželi členové Dota Plus novou várku úkolů, za jejichž splnění mohou získat až 115 200 střepů.

Drobných změn se dočkaly i guildy. Pro každou úroveň jsou nyní upraveny odměny, v podobě emotikonů, sprejů a hlášek komentátorů z tunajů The International.