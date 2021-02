Sehny: V DPC lize jsme pomýšleli na vyšší příčky, trest pro Burjui na místě

Jaká jste měli očekávání před začátkem DPC ligy?

„Měli jsme v plánu zabojovat o vyšší příčky.“

Jak nahlížíš na diskvalifikaci týmu Burjui? Měl by být odepřen přístup i k dalším turnajům?

„Trochu mě to mrzelo, těšil jsem se na rozhodující match o udržení se v lize, na Burjui jsme si navíc věřili. Poslední match jsme s nimi celkem čistě vyhráli. Diskvalifikace mě překvapila, nenapadlo by mě, že by někdo padělal lékařský dokument, aby získal výhodu v lize. Určitě respekt patří DreamLeague, že vše náležitě prověřili a tuto nesrovnalost odhalili. Trest je v tomto případě určitě na místě, zda by se měl rozšířit i na další soutěže, to nedokážu říct.“

V některých zápasech si Curry a Mambos prohazují role. Proč tomu tak je?

„Hlavním důvodem je hraní komfortních hrdinů každým z hráčů.“

Kromě DPC ligy jste se zúčastnili také turnaje Snow Sweet Snow #1. Co jste si z něj odnesli? Kam byste to chtěli dotáhnout ve druhém pokračování?

„Snow turnaj jsme brali hlavně jako trénink, protože jsme neměli moc prostoru trénovat mimo oficiální zápasy. Motivace pro druhou sezónu zůstává stejná, týmy v turnaji jsou v druhé iteraci ještě silnější.“

V poslední době dostáváte poměrně dost pozvánek na Tier 2 evropské turnaje. Plánujete v blízké budoucnosti hrát full-time?

„Řekl bych, že spíš ne, většina z nás má i jiné povinnosti a cíle, kterých se nechceme vzdát.“

Jaké jsou rozdíly mezi evropskými a CIS týmy?

„Oba regiony jsou velmi silné, dřív platilo, že CIS hrálo proti Evropě agresivnější Dotu, dnes to podle mě už tolik neplatí.“

Proti kterému z Tier 2 týmů se vám hraje nejhůře?

„Asi Brame, nic proti nim nefunguje.“

Mají podle tebe nějaké další CZ/SK týmy šanci proniknout na evropskou scénu?

„Velké naděje vkládám v Team Slovakia, doufejme, že Lukyno si neudělá pingpongový loket a povede svůj tým k lepším zítřkům. Určitě nesmíme zapomenout na Team Young, mladou partu motivovaných kluků, kteří jistě budou ještě mít co říct.“

Jaké máte plány pro tento rok?

„Zahrát nějakou Dotu dvojku videohru.“

Díky za rozhovor!