Lidovej Gaming mění sestavu, detaily o ní představil JohnyEbola

Plánovali jste změny v týmu ihned po skončení Sazka eLeague, nebo k nim došlo spontánně?

„Řekl bych, že ke konci splitu jsme začli cejtit, že bude potřeba změna. Nic plánovanýho to ale nebylo, spíš jsme tak vyčkávali, jak se rozmyslí Ravi, kterej byl na hraně, jestli v další sezóně má radši cashovat prize pool z 6. místa, nebo sestoupit z 8. s týmem Young. Harry mezitím sám šel hledat zelenější pastviny do týmu Mindcat a Arinki se pak bohužel svezl s náborem slovenského dua na safe linku.“

Prohloubila se mezi LG a týmem Young rivalita po přestupu Ravienteho?

„Spíš naopak popravdě. Naše rivalita s tímhle týmem pramenila z toho, že jim na pozici 5 hrál jistý igrok Filip. S ním máme dlouhou historii v LG, nicméně kromě toho, že nás 2x zradil, tak s náma taky zajistil senzaci na Ygames a díky němu jsme přišli k další legendě – Míchačce. S Ravim jsme za dobře, takže tady žádnou velkou rivalitu nevidím. Rozhodně ho ale vyganguju, aby musel ostatním zoomerům vysvětlovat, že sice je Huty hrozně hloupej, ale stejně vygorel.“

Mohl bys prosím čtenářům představit své nové spoluhráče?

„Určitě. Na pozici 1 teď máme Chevu [Old Ways], což je snad nejstarší hráč na CZ/SK scéně. S ním se pojí výbornej benefit, a to záměna v průběhu splitu za CURRYho, čehož samozřejmě plánujeme využít. K němu na linku na pozici 5 přichází ikona Rozbíječskýho discordu – vrchní content creator Cajroo. Ten kromě stacků připravuje i instantní content na naše sociální sítě. A v neposlední řadě pak na pozici 2 přichází Huty, kterej se ukázal v minulým splitu v týmu Brute. Ten nám hned po Jojkovi nejvíc sedí do týmu svojí lidovou mentalitou.“

Jak vypadají vaše tréninky? Funguje vám týmová chemie?

„Tohle jsou náročný otázky na tým, kterej byl složenej včera. S Ravim a Jojkou na standinu jsme se ale v mezičase stihli vydiskvalifikovat z turnaje pro mladé talenty. Očekávám podobnou kvalitu i s Hutym. Nech bože dá.“

Můžeme se těšit na pokračování lidových streamů?

„Vzhledem k narození Terezky Pokorný to teď moc nevidím. Do budoucna bychom se k tomu ale chtěli vrátit – já sice nikdy nestíhal začátky, ale i tak mě to bavilo a tyhle fun stacky si dám rád vždycky. Tímto bych chtěl zároveň poděkovat Larfičovi a Ambovi, kteří mě zdatně zastupovali.“

U kterých světových týmů čerpáš inspiraci? Kdo je tvým nejoblíbenějším hráčem?

„K pro Dotě jsem se dostal skrz Envyho, kdy jsem vydělával na jeho zápasech do doby, než vyložil proti nějakýmu total outsiderovi a mě to stálo Rotten Stache a Arcanu. Od tý doby jsem celkem velkej fanda Team Secret. Určitě nikoho nepřekvapí, že mým nejoblíbenějším hráčem Doty 2 je jednoznačně Mach Muradov.“

Kdo bude v nové sestavě draftovat a kdo bude nosit kapitánskou pásku?

„Doufám, že to nebudu já, kdo bude draftit. My si vždycky řeknem, co chcem hrát, a pak tam stejně bouchnu nějaký AA na 4 a dobre sme. Rád bych to předal na Cajra, ten ukázal velký draftovací schopnosti v momentě, kdy jsme vlezli do hry s víc než jedním stunem. Kapitánem ale musím bejt samozřejmě já. Krom toho, že je LG můj tým, si nedokážu představit nikoho jinýho, kdo by na sebe bral tu zodpovědnost – Cheva ani neumí nastoupit do vlaku a Amba se neni schopnej podívat na info o turnaji, že končí až v neděli. Po vzoru Bořka Dočkala si tedy odplivnu a nějak to tam zas naladím já.“

Čeho plánujete v letošním roce dosáhnout?

„Cíle stejný jak loni, top 4 ve skupině, top 4 v playoff, porazit Jojku.“

Je něco, co ti ve hře chybí?

„Kromě gopniku a bičíku ani nevim, co bylo v posledním patchi za itemy, takže já jsem s Dotou spokojenej.“

Jak se těšíš na nový seriál Dragon´s Blood?

„Jestli mně něco v Dotě nikdy nezajímalo, tak to byl lore. A jestli jsem na něco nikdy moc nekoukal, tak to bylo anime (ok, kromě superiorního Krále šamanů). Takže celá ta věc jde dost mimo mě, nicméně se na to asi kouknu, už se mi párkrát stalo, že za mnou přišel někdo mimo Dotu a ptal se na to, tak abych věděl, jestli ne/doporučuju nějaký peklo.“

Díky za rozhovor!