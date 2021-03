Skiter ani Saberlight nezvládli tiebreakery, na Majoru si nezahrají

V první evropské divizi působili hned tři CZ/SK hráči, a to Oliver „Skiter“ Lepko z Tundra Esports, Miroslav „BOOM“ Bičan z Vikin.gg a Ondřej „Supream“ Štarha z High Coast Esports. Supream a BOOM skončili na posledních dvou místech a s první ligou se museli rozloučit. Znamená to pro ně i to, že nebudou mít šanci zahrát si na dalším Majoru, pokud zůstanou ve svých týmech.

Tundra Esports skončili společně s týmy Liquid a OG na děleném 4.-6. místě, což znamenalo tiebreaker. Hrálo se formátem BO1 každý s každým, dokud jeden z účastníků nezvítězí dvakrát. V prvním kole se to nepodařilo, ve druhé sérii zápasů s přehledem vyhráli reprezentanti týmu Liquid.

Z Evropy postupují na Major tyto čtyři týmy:

Secret (play-off)

Alliance (skupinová fáze)

Nigma (divoká karta)

Liquid (divoká karta)

Další nadějí pro československou Dotu byl Jonáš „Saberlight“ Volek, který reprezentuje severoamerický celek Undying. V lize se jeho týmu dařilo a díky nečekané porážce Quincy Crew skončil na děleném 1.-3. místě s Evil Geniuses a QC. Formát rozhodujících soubojů byl stejný jako v Evropě, v Severní Americe byl ale průběh podstatně rychlejší. EG si dvěmi jasnými výhrami zajistili první místo a postup do play-off a Quincy Crew zvládli lépe rozhodující duel o místo ve skupinové fázi Majoru.

Tým Undying si odnáší alespoň finanční odměnu ve výši 27 tisíc dolarů a 200 DPC bodů.

Ačkoli na prvním Majoru nebude mít CZ/SK komunita své zástupce, v další sezóně bude rozhodně co sledovat. Ať už to budou Skiter a Saberlight v bojích o Major nebo Supream, BOOM a celý tým Hippomaniacs ve druhé evropské divizi. K nim se ještě mohou připojit další hráči z otevřených kvalifikací.