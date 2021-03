Wild Card turnaj Majoru je za námi, turnaj opustily tři týmy

Z regionálních DPC lig postoupilo do bojů o divokou kartu celkem šest týmů, z nichž nakonce tři prošly do skupinové fáze. Jako naprostá katastrofa by se dal označit výkon týmu Nigma, který byl i přes absenci jednoho ze svých hráčů považován za adepta na postup. Aktuální vicemistři světa dokázali celkem z deseti her vyhrát pouze jednu, a to proti Vici Gaming. Kapitán Kuroky alespoň zvládl získat zajímavý „achievment“. Během své kariéry si zahrál na profesionálním turnaji každého dostupného hrdinu.

V turnaji rovněž končí korejská organizace T1 s jednou výhrou a AS Monaco Gambit, jimž postup utekl jen o vlásek. Po odehrání všech plánovaných zápasů měli shodné skoré s týmem Liquid a došlo na Bo1 tiebreaker. V něm nezvládli porazit Carry Io a po sympatickém výkonu se s turnajem loučí.

Postupují dva čínské týmy PSG.LGD a Vici Gaming, ke kterým se po nejistých výkonech ve druhém dni přidává i evropská organizace Liquid.

Wild Card fáze Majoru v Singapuru • Foto liquipedia.net

Nyní nás čeká skupinová fáze, které se zúčastní celkem 8 týmů. Všechny zápasy proběhnou ve stejném formátu, tedy Bo2 každý s každým. Tři nejlepší postupí do Upper Bracketu, další čtyři do Lower Bracketu a poslední celek turnaj opustí.

Singapurský Major probíhá od 27. března do 4. dubna. Soutěží se o 500 tisíc dolarů a 2700 DPC bodů, díky kterým se týmy kvalifikují na The International.