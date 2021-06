BARÁŽ DOTA 2: Kdo se utká s Lidovým Gamingem a GO GAME Dogs?

Dva se budou snažit o udržení, dva o postup. Lidovej Gaming, GO GAME Dogs, B eturB a MINDCAT ESPORT se v baráži Sazka eLEAGUE Dota 2 porvou o dvě místa v daším splitu.

Lidovej Gaming a GO GAME Dogs skončili na sedmém a osmém místě v základní části Sazka eLEAGUE a to znamená jediné - sešup do baráže. V té se utkají s dvojicí B eturB a MINDCAT ESPORT, která se vykrystalizovala z nedělní otevřené kvalifikace.

MINDCAT ESPORT prošli celým turnajem až do finále bez ztráty mapy, ve finále však na svého soupeře nestačili. B eturB tak berou první místo v kvalifikaci a baráž načnou špílem proti poslednímu celku Sazka eLEAGUE GO GAME Dogs, MINDCAT ESPORT půjdou na oblíbený Lidovej Gaming.

Baráž Sazka eLEAGUE CS:GO:

Úvodní zápasy odehrají týmy v týdnu před 11. 6. (mimo stream).

B ertuB - GO GAME Dogs

MINDCAT ESPORT - Lidovej Gaming

11. 6. (streamované zápasy na twitch.tv/eleaguecz)

15:00 - Zápas vítězů - vítěz získá spot v Sazka eLEAGUE

17:30 - Zápas poražených

20:00 - Vítěz zápasu poražených a poražený zápasu vítězů - vítěz získá spot v Sazka eLEAGUE