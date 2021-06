Scream z týmu Young před play off: Rádi bychom vyhráli, máme na to

Letos patří mezi černé koně soutěže. Young do jarního splitu Sazka eLEAGUE vrhli přímo po hlavě a v nové sestavě září. Ne náhodou také postupují ze druhého místa. Daniel „ScreaM“ Stýblo prozradil, jak se na blížící se play off připravují a na jaké umístění si reálně věří.

V prvním kole play off narazíte na loňského vítěze - eSubu, kterou jste už v základní části jednou porazili. Věříte, že se vám to podaří znovu?

Vítězství ve skupinové fázi proti eSubě nám určitě přidalo na sebevědomí, ale nesmíme zapomínat, že zde hrál také velkou roli faktor bo1. Do play off si proti klukům věříme, ale rozhodně je nesmíme podcenit, jsou to dobří a zkušení hráči, kteří se rozhodně nenechají jen tak zaskočit. Uvidíme, kdo se v sobotu lépe vyspí. (směje se)

Trénujete spolu před play off víc?

Snažíme se do určité míry trénovat před každým zápasem, takže se nic konkrétního do play off nemění. Aktuálně je těžké najít aktivní týmy, proti kterým by se dalo trénovat a byly by na určité úrovni, vzhledem k tomu, že se nikde nic pořádně nehraje. Když se něco najde, tak si spolu samozřejmě zahrajeme, ale spíš hrajeme každý individuálně, právě již ze zmíněného důvodu. Každopádně žádný zápas neponecháme náhodě.

V základní části se vám dařilo přímo skvěle, čím to bylo?

Takhle, většina lidí nás srovnávala s minulými splity, ale upřímně to moc nechápu, protože z předešlé sestavy už jsme jen dva. Takže bych řekl, že lepší výkony přišly přirozeně, už jen díky tomu, že máme solidní roster hráčů na vysoké individuální úrovni. Nějakou roli taky hrála příprava samozřejmě. Ještě bych rád zmínil, že si v týmu navzájem věříme a jsme dobří přátelé, což také hraje obrovskou roli.

Jaké ambice do play off máte? Jaká umístění byste považovali za úspěch?

Tak samozřejmě bychom rádi tento split vyhráli a myslím si, že na to určitě máme. Máme velice ambiciózní tým, takže za úspěch se bere první místo. Já se osobně uspokojím s odehráním slušného finále, pokud se tam tedy ovšem dostaneme. Slova nejsou činy, ale důvěru ve výhru a svůj tým mám.

Vyhovuje vám letošní formát s upper a lower bracketem víc než předchozí?

Upřímně už si nevybavuju, jak to tehdá bylo, protože minulý split jsem seděl na konci tabulky. (směje se). Ale aktuální systém play off se mi líbí, přijde mi to fér vůči všem týmům.

Z koho máte v play off největší obavy? Kdo by vás mohl ohrozit?

Všechny týmy jsou tento rok více vyrovnané, takže jako hrozbu beru všechny týmy, které hrají play off. Nejsem typ, který by jednotlivé týmy řadil do určité skillové kategorie. Respektuju všechny týmy a lidi, kteří v nich hrají. Ohrozit a překvapit může kdokoliv, takže všechny je beru na stejnou váhu.