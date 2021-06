Představení týmů na TI10: Evil Geniuses. Zisk Aegisu je blízko

Evil Geniuses jsou dlouhodobě nejkonzistentnějším týmem na profesionální scéně. Na posledních třech Majorech získali stříbrnou medaili a pravidelně se umísťují na předních příčkách všemožných turnajů a lig. V aktuální DPC sezóně s přehledem obsadili první místo se 1700 body.

Aktuální sestava se považuje za jednu z nejsilnějších od založení organizace. Letos se zúčastnila celkem čtyř soutěží, přičemž jednou získala zlato a ve zbylých případech stříbro. Ačkoli ve druhé sezóně severoamerické DPC ligy skončili EG na druhém místě za Quincy Crew, svými výkony na WePlay AniMajor ukázali, že v Severní Americe jsou těmi nejlepšími.

Podle papírových předpokladů a dosavadních výsledků se řadí mezi hlavní favority na zisk Aegisu. Tým nemá žádného hráče, který by mezi ostatními vyčníval, jelikož všichni patří mezi elitu ve své roli. Ať už je to zkušený kapitán a vítěz čtyř Majorů Fly, iceiceice, který zvládal kompetitivně hrát několik různých esportových titulů nebo legendární Arteezy, kterému sice nepřeje štěstí na turnajích od Valve, již sedm let se ale drží mezi nejlepšími carry hráči světa.

Sestava Evil Geniuses

Artour „Arteezy“ Babaev

Abed „Abed“ Yusop

Daryl Koh „iceiceice“ Pei Xiang

Andreas „Crit“ Nielsen

Tal „Fly“ Aizik