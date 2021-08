Hajadlo z eSuby: Jarní split chceme nechat za sebou a jít zase do finále

Vloni skončili nejdříve na druhém místě, na podzim pak Sazka eLEAGUE ovládli na plné čáře. Jenže letošní rok se eSubě v pozměněné sestavě zatím nedaří podle představ a na jaře se tak poprvé nepodívala do finále. Do podzimního splitu ovšem vstoupí s trochu upravenou soupiskou, ambice ale mají znovu veliké. Podle Petra „Hajadla“ Hájka je plán jasný – podívat se zas do finále.

Jarní split vám asi nevyšel podle představ, že? Co za to podle tebe mohlo?

„Myslím si, že toho bylo víc. Já sám se považuju za jeden z těch větších důvodů, proč to nevyšlo. Kvůli finishování projektů v práci jsem byl rád za jednu hru denně a občas ani to, na pár her s týmem jsem si našel čas až pár dní před play off. V play off hrách jsme si nedokázali najít styl, kterým bychom chtěli hrát a to nás pak stálo hlavně sérii proti Rozbíječům.“

Do podzimního jdete s pozměněnou sestavou, mohl bys změny přiblížit?

„Lacek se vrátil z půlroční pauzičky od Doty a jelikož Filminymu se podařilo ulovit místo v Hippomaniacs, tak Honza byl jasná volba. Cechiho nahradil Scream, protože jsme se shodli, že chceme vyzkoušet nějakou novou krev.“

Co si od těchto změn slibujete?

„Minulý split chceme nechat za sebou a jít zase do finále.“

Největší změnou je asi midař. Proč jste si vybrali právě Screama? Čím vás zaujal?

„Na Screama jsem koukal už od začátku první sezóny Sazka eLEAGUE a líbil se mi jeho styl a jakým způsobem vyčníval ve svém týmu na midě. Pak se sice přesunul na supporta, ale myslím si, že ho na té pozici byla škoda.“

Vracíte se takřka plně k původní sestavě, se kterou jste začínali. Věříte, že se vám podaří znovu dostat na vrchol?

„Nevnímáme to tak, že bychom se snažili vracet k něčemu, co v minulosti fungovalo. V tom našem coru (já, Ade, Digi a Lacek) jsme kamarádi už několik let, hrajeme spolu bůhví jak dlouho, třeba i jiný hry jak Dotu, protože nás to baví. To taky chceme přenést do našeho výkonu v Sazka eLEAGUE a myslím si, že nás to může dostat do finále a třeba ho i vyhrát.“

Díval ses už na změny v ostatních týmech? Kdo podle tebe bude mít nejsilnější sestavu?

„Myslím si, že Hippos jsou furt favoriti na výhru, i když mě mrzí, že už tam není Sehny, který ten tým, podle mě, stmeloval. Ten místo toho přešel do Dogs, kteří by s jejich zkušenostmi mohli překvapit a klidně se dostat do top 3. U Rozbíječů je to velký návrat ke kořenům a myslím si, že by jim to mělo fungovat podobně jak minulý split, hlavně jestli budou mít podobnou přípravu.“

Jak jste na tom byli přes léto s tréninkem? Trénovali jste, nebo si užívali dovolenou?

„Myslím si, že poctivě trénovali jenom Ade se Screamem. S Digim a Lackem jsme se vždy přidali akorát na party rankedky.“

Podzimní split začíná už v sobotu, tryhardíte tedy Dotu, nebo věříte svým schopnostem?

„Naštěstí hrajeme až druhý týden, takže zatím poctivě čekáme na patch, který snad výjde každou chvílí a pak se vrhneme na individuální přípravu a další party rankedky.“

Jak jsi ty vlastně trávil volno? Jel jsi někam třeba na dovolenou?

„Já si užívám výhled na monitory, na kterých jede LEC a LCS playoffs a další projekty, na kterých pracuju. Volno mi začne v září jak obě play off skončí a to bude trvat až do Worlds. V té době si snad oddychnu a někam i s přítelkyní a se psem zajedu.“