Filminy před Sazka eLEAGUE: Porazit Jojku je vždycky dobrý pocit

S Hippomaniacs hraješ již delší dobu, je to už nastálo?

„Pokud si s klukama budeme rozumět, tak se asi nic měnit nebude.“

Jaké máte ambice do podzimního splitu?

„Určitě si všichni věříme na výhru a já se Slawem jsme oba ještě nevyhráli Sazka eLEAGUE, takže se o to víc budeme snažit toho docílit.“

Hippomaniacs jsou pro tebe v rámci Sazka eLEAGUE třetím týmem. Čím se odlišují od Rozbíječů a eSuby?

„Každý tým má jinačí atmosféru, nedá se moc popsat, jak se liší každý od každýho, každý je prostě jiný, unikátní.“

Kdo se stal po odchodu Sehnyho k GO GAME Dogs kapitánem?

„Kapitán v týmu spíše není, všichni si navzájem říkáme svoje názory a respektujeme je. Největší slovo v draftu má Mambos, jelikož draftuje a je z nás nezkušenější.“

Který z týmů vnímáš jako největšího rivala?

„Esubu a Rozbíječe, s oběma týmy se dobře známe a vždycky si spolu rádi zahrajeme. Porazit Jojku je vždycky dobrý pocit.“

Zvermuted z Lutey v nedávném rozhovoru prohlásil, že jsi „tragický hráč“. Jak by ses k tomu vyjádřil?

„Nemá smysl se vůbec k tomu vyjadřovat, jelikož člověk, co tohle napíše, nemá všech pět pohromadě :). Každý má svůj názor a CZ/SK komunita ví, co jsem zač a já to nikomu vymlouvat nebudu.“

Na The International jste se sice kvalifikovat nedokázali, plánujete se tam jet podívat alespoň jako diváci?

„Nevím jak ostatní, ale já se tam možná zajedu podívat s partičkou friendů.“

Čeho bys chtěl do konce roku dosáhnout?

„Cíl je jediný dostat se do DPC ligy a tam předvést kvalitní výkony.“

Co očekáváš od nového patche? Jak podle tebe může ovlivnit výkony týmů na The International?

„Od nového patche očekávám vybalancování broken hrdinů a hlavně velké změny mapy. Tým Radiant má stále velkou výhodu. Hnedka jakmile vyjde patch, tak každej tým bude hrát 24/7 Dotu, aby odhalil silné a slabé stránky hrdinů... takže si nemyslím že to nějak zahýbá s favority na výhru, pokud samozřejmě opět někdo nenajde nějakou broken věc, kterou ostatní týmy přehlédnou.“