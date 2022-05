Dota 2 Sazka eLEAGUE: Young potvrzují dominanci v souteži, Rozbíječi získávají první bod

5. kolo jarního splitu Sazka eLeague se zaměřilo především na týmy zaujímající spodní příčky tabulky a naznačilo, zda-li se pro Necroraisers, Mindcat Esports a Rozbíječe stane odrazovým můstkem na vyšší pozice, či komplikací před postupem do play-off.

Čtveřici celků pro 5. kolo doplnil tým Young, jehož hráči si případnými výhrami mohli pojistit pozici v upper bracketu.

Team Young vs. Necroraisers

Young byli v tomto utkání jednoznačným papírovým favoritem. Dominantní výkon, který proti svému soupeři předvedli však očekával jen málokdo. Kromě drobných přešlapů během samotných linek předvedli Youngové perfektní partii a Necroraisers vůbec k ničemu nepustili. Zápas svou délkou navíc patřil k jednomu z nejkratších v historii Sazka eLeague, neboť trval pouhých 17 minut.

Necroraisers vs. Mindcat Esports

I přes tvrdě uštědřenou porážku se Necroraisers nesesypali a do následujícího zápasu vkročili v plné síle. O něco lehčí soupeř v podobě Mindcat Esports jim však neplánoval dát nic zadarmo a celý začátek hry s nimi držel krok. Kompozici orientovanou na rané fáze hry však Mindcati nakonec nedokázali správně využít, neboť Qyzy na midové Winter Wyvern dokázal zápas zdržet dost dlouho na to, aby dal prostor Happinesovi a jeho Phantom Assassin. Ten pak převzal otěže celého utkání a dotáhl Necroraisers k jejich druhému bodu do tabulky.

Team Young vs. Inaequalis Rozbíječi

Young navázali na svůj přesvědčivý výkon z prvního zápasu, a přestože Rozbíječi dokázali svoji základnu bránit o něco déle než Necroraisers, průběh zápasu byl takřka identický.

Inaequalis Rozbíječi vs. Mindcat Esports

Poslední střet byl pro oba týmy velmi důležitý, ve hře totiž byla možnost zisku prvního vítězství v lize. I proto se duel mezi Rozbíječi a Mindcat Esports dlouhé minuty přeléval ze strany na stranu. Z bitvy blížící se svou délkou k hodině však nakonec vyšli vítězně Rozbíječi, kteří si tak ulehčili svou případnou cestu do vyřazovací fáze.