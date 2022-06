Vítěz Sazka eLEAGUE Sehny: Slavilo se komorně, ale s těžkým ránem se počítá. Více v rozhovoru

Team Young - šampióni Dota 2 Sazka eLEAGUE. Jak to zní?

Dobře, dobře. Zní to opravdu dobře!

Jak bys popsal vaše finální utkání?

Ze začátku to vypadalo velmi dobře pro nás, až jsme si mysleli, že to možná bezproblémově dotáhneme do konce a vyhrajeme 3:0, ale nakonec se to zdramatizovalo a jsme vůbec rádi, že jsme vyhráli.

Jak sis užil hry a kolik si toho propotil ve finálovém klání?

Nepropotil jsem nic a užil jsem si to dost. Vyrovnaná herní série je snem každého dotaře.

Byli jste nervozní? Panovala u vás tréma za stavu 2-2?

Budu mluvit za sebe. Myslím si, že spíše ne. Já tedy už něco mám za sebou nahraného a chtěl bych říct, že jsme se snažili do toho jít na maximum a nemyslím si, že by tam byla nějaká extra nervozita.

Co podle tebe bylo rozhodujícím faktorem v páté hře?

Ban Timbersaw, podařená laning fáze a dobrá kontrola mapy. To bylo hodně důležitý! Sem tam pár přešlapů se vyskytlo, ale většinu hry jsme měli pod kontrolou.

Dal bys kredit vašim finálovým soupeřům?

Určitě, určitě. Během turnaje vypadali nejistě, ale ve finále se kluci hecli a hráli pěkně.

Jak sis užil jarní split?

Bylo to super. To je vlastně věc, kterou bych chtěl zmínit. Chtěl bych poděkovat Sazce a všem lidem kolem toho. Je super, že se tu něco děje a dají se zde zahrát turnaje. Dříve to tu nebylo a jsem hrozně rád, že v české Dota 2 komunitě je možnost si složit tým a jít si zahrát ligu.

Jakou motivaci máte do podzimního splitu? Jdete si pro první místo?

Já si myslím, že se do turnaje musí jít s tím, že chcete vyhrát, takže jo, asi jo (směje se).

Finále eLEAGUE: Team Young proti DGG Esport | best-of-five (bo5)

Kdo tě v průběhu jarního split překvapil? Mohl bys někoho vyzdvihnout? Nebereme v potaz DGG Esports

No... nejdříve nás zaujal tým LIDOVEJ GAMING, viď Johny? Chlápci nás porazili hned v prvním kole skupiny. Jinak si myslím, že Inaequalis Rozbíječi a Slovakia Rejects. Kluci z Rejects se ve vyřazovací části dostali do formy a pěkně to zahráli.

Co je vlastně potřeba k tomu, aby vaše herní forma se dostala na vrchol v ten nejdůležitější okamžik?

Ono čím víc spolu hraješ, tím lépe poznáváš své spoluhráče a více si rozumíte. Víš, co ve hře potřebují, jak se chovají a jak hrát tak, aby měli nejlepší možnou hru. Co se týče nás, tak si myslím si, že jsme se čím dál, tím více sehrávali. Asi tak.

Jaká je podle tebe budoucnost nynějších Team Young? Budete chtít pokračovat spolu, když to vám letos klaplo?

Já jsem vlastně sám zvědavý na to, jak to ve finále bude. Ještě, něž se k tomu dostaneme, tak bych chtěl pozdravit Pavla "Mambos" Beneše, který byl kvůli zranění vystřídán v půlce sezony náhradníkem Mufem. Uvidíme, kdy se Pavel vrátí zpátky do týmu. Jo a taky se uvidí, zda se kluci nerozhodnou i pro jiného supporta a je teoreticky možné, že se Sehny ocitne na lavičce, ale jinak si myslím, že normálně budeme spolu pokračovat dál.

Je něco, co je potřeba ve vašem kolektivu zlepšit? Na čem je potřeba zapracovat během pauzy před podzimním splitem?

Asi taková ta klasika. Hrát ranked hry a koukat na zápasy profesionálních Dota 2 celků. Z toho se vždycky dozvíš nejvíc. Nemyslím si, že bychom to nějak hrotili a hráli extra scrimy nebo takhle.

Jaký budou oslavy a jak budou probíhat?

Oslava bude v komorním počtu. Hospoda teď! (směje se)

Takže těžké pondělní ráno?

Jo, jo. Bohužel to k tomu patří (směje se)

Děkujeme za tvůj čas a rozhovor. Co bys vzkázal fanouškům?

Díky vám! Už mi tady začínají chodit zprávy a první gratulace. Jsem rád, že to lidi bavilo a doufám, že jsme splnili očekávání.

Nenechte si ujít: Ade z Young: DGG jsou podle mě nejsilnější tým z celého turnaje, ale nejsou neporazitelní