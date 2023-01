Emotivní duel proti bývalému týmu BOOM nezvládl. Team Secret prohrál v DPC potřetí v řadě

Rozehrála se sezóna světových okruhů Dota Pro Circuit. V evropském regionu šli do akce i zástupci Česka a Slovenska. Jediným neporaženým celkem je Tundra Esports, kterou reprezentuje skiter. BOOM z Team Secret se v pátek setkal s bývalým týmem Gaimin Gladiators

Slovenský šampion z The International Oliver "skiter" Lepko se svojí sestavou potvrzuje roli favoritů. Nejprve si poradil s OG Esports a následně v duelu na rozhodující třetí mapě přidal skalp hráčů Nigma Galaxy.

Skiter z Tundra Esports • Foto Dota 2

BOOM má od formy daleko

Zcela opačný dojem zanechal po prvních dvou kolech DPC WEU Čech Miroslav "BOOM" Bičan. Jeho nová skvadra Team Secret pod vedením Clementa "Puppey" Ivanova, jenž je v organizaci už od roku 2014, nestačila na Liquid a OG.

Třetí pokus měl BOOM proti bývalému zaměstnavateli Gaimin Gladiators. Zápas je o to peprnější, že dvaadvacetiletý player přestoupil za poněkud kontroverzních okolností. Jenže ani v tomto případě Secret neuhráli ani hru a jsou na dně tabulky se zápasovou bilancí 0-3.

Do soutěže zasáhl ještě Ondřej "Supream^" Štarha, který s Into the Breach odehrál zatím jen jeden zápas, ve kterém podlehl celku Entity.