Společně budeme pracovat na tom, abychom pro ACS získali triumf, říká Emerickson

Jak vzpomínáš na minulý ročník CZC.cz iSport ligy?

„Super atmosféra. Hrát před lidmi má vždy něco do sebe. Na začátku se mi velmi dařilo a dokázal jsem s přehledem postoupit s těžké skupiny. S konečným výsledkem už jsem tak spokojen nebyl. Po vypadnutí na penaltách z toho bylo jen 7. místo.“

Takže bys to rád vylepšil? Koho vnímáš jako největšího soupeře/favorita?

„Velmi rád bych už urval nějaké to 1. Místo na velkém turnaji. Z dlouhodobého hlediska je pro mě hlavní prioritou, abych byl konzistetní. Dokázal se kvalifikovat na všechny turnaje, podávat v nich dobré výsledky, mít tak dobré víkendovky, jako minulý rok a dobře reprezentovat ACS na konzoli i mimo ní.“

„Konkurence je velká. Je tady asi 10-15 top hráčů a každý může vyhrát.“

Jakub Jankto a Emerickson při vzájemném showmatchi • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Cítíš se ve FIFA 21 lépe, než ve FIFA 20?

„Není tam nějak velký skok mezi těmito ročníky. Pár věcí se změnilo a stále si ještě zvykám a snažím se adaptovat co nejrychleji. I když mám za sebou dvě dobré víkendovky a nějaké kvalifikace v turnajích, vím, že ještě mám velké rezervy.“

Věříš, že FIFA 21 bude pro Spartu lepší, než minulá FIFA?

„Věřím v to. Společně nam tom budeme pracovat, abychom pro ACS získali triumf na nějakém velkém tuzemském turnaji.“

Kde vidíš nejlepší a zároveň nejhorší feature ve FIFA 21?

„Nejhorší features jsou za mě AI blocking a nastavení teampressu přes šipky, který je až moc OP a potřeboval by nerfnout. Stále by hra potřebovala více zrychlit, chybí mi tam občas ten moment překvapení. Na druhou stranu se mi líbí skillování za sebou, protože už máme možnost udělat tři skilly, aniž by míč odskakoval hráči od nohy. Hlavičky se vrátily zpět. Za to jsem také velmi rád.“

Máš nějakého oblíbence v nové Fifě?

„Všechny oblíbené karty, co jsem měl minulý rok, se přenesli i do toho nového ročníku. Mbappé, Neymar, Gullit... nicméně jsem velice rád, že se zpět do mety vrátila CR7.“

Jan Krupička, alias Emerickson je profesionálním hráčem eSportového týmu pražské Sparty • Foto www.sparta.cz

Pokud bys měl hráčům na nižší úrovni poradit jednu věc, jak se zlepšit ve FIFA 21, co by to bylo?

„Velmi pomáhá sledovat ostatní profi hráče na streamech. Snažit se něco obkoukat. Také bych doporučil naučit se nějaké základní skilly, jako ball roll, elastico, přešlapovačka. Být zodpovědní v obraně, zbytečně nevystupovat. Napadat spíš se záložníky.“

Trochu mimo Fifu. Jsi známý také jako fanoušek Chelsea, jak se ti zatím líbí výkony v letošní sezóně a jaká posila se ti nejvíce zamlouvá?

„Zatím je to takové jak na houpačce. Nedávno se uzdravili všichni hráči ze základní sestavy. Pomalu si to jistě začne vše sedat a věřím, že se s tím dostaví konzistentní výkony. Neočekávám hned v první sezóně, že bychom bojovali o titul nebo se dostali do finále LM, i když bych si to samozřejmě přál. Věřím ale, že v následujících letech budeme konkurenceschopní s tou největší evropskou špičkou. Přivedli jsem opravdu perspektivní a kvalitní hráče. Je těžké vybrat pár z nich. Ale velmi jsem si oblíbil Havertze a Ziyecha.“

Jak vůbec zvládáš těžký rok 2020?

„Dá se říct, že se nic extra pro mě nezměnilo. Podobný režim, jako mají teď všichni, tak já měl dávno předtím, jelikož dost hraji a zároveň streamuji a obětuji tomu značnou porci času každý den. Jsem nesmírně vděčný, že můžu dělat, to co dělám a živí mě to. Někteří to tak jednoduché nemají v tuto chvíli. Nějakým velkým způsobem mě to momentálně neomezuje, ale je zvláštní, že si člověk teď nemůže někam vyrazit do restaurace, kina, apod.“