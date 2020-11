Hráč Viktorie Plzeň T9Laky se těší na další CZC.cz iSport Ligu

Celkově tedy převažuje zklamání?

„Dosáhl jsem na třetí místo, což není špatné, ale já chci pořád vyhrávat. Na turnaje každopádně vzpomínám rád, myslím si, že to byl jeden z mých úspěšných začátků. Koneckonců jsem vyhrál všechny turnaje, tedy až na ten poslední.“

Před pár týdny skončila FIFA 20, jak byste ji za sebe shrnul? Povedla se vám?

„Ze začátku jsem s ní hodně bojoval, po chvíli jsem ale přišel na to, jak to hrát. Našel jsem si svůj styl a měl jsem celkem úspěšný půl rok.“

Pak ale přišlo horší období.

„Jako kdyby přepnulo. Přestalo se mi najednou dařit, zase jsem s tou Fifou bojoval. Nemohl jsem najít recept na úspěch. Rozdělil bych to tedy na dvě poloviny, první úspěšnou a druhou neúspěšnou.“

Hodně hráčů to má letos s počátečními problémy podobně, jak jste na tom vy?

„Řekl bych, že vstup do FIFA 21 mám lepší než v předchozím ročníku. Baví mě to a cítím se dobře. Ale nechci předbíhat, je teprve začátek a vše se může zase změnit. Budu ale tvrdě pracovat na tom, aby se to nestalo.“

Poslední víkendové ligy se vám narámně povedly. Máte nějakého oblíbence, který vás dostal na ta perfektní skóre 30:0 a 27:3?

„Po vyhraném turnaji a slušné první víkendovce jsem měl trošku strach, jelikož jsem pozměnil tým. Všechno se ale povedlo dokonale. Jedince bych ale nevyzdvihoval, ten tým musí pracovat perfektně, aby to fungovalo. Každý hráč by měl mít schopnost podržet mužstvo. Cristiano Ronaldo, Gullit, Neymar… Všichni jedou parádně.“

