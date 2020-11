Chci kluky potrápit, nejdu jen prohrát, říká Patýno před náročnou skupinou

Bylo to těsné. Postup do skupin díky rozdílu jediné branky, účast v samotné uzavřené kvalifikace si zajistil za pět minut dvanáct. Patrik "Patýno" Janků má očividně rád pořádné drama a zdramatizovat se chystá i svou základní skupinu v CZC.cz iSport Lize. V ní narazí na těžké váhy česko-slovenské FIFA scény.

Jan „TheJohny“ Hradil, Martin „dalas94“ Vujtík a Jan „Emerickson“ Krupička. Velká jména, proti kterým se ve skupině B CZC.cz iSport Ligy postaví Patýno. Spartu má v srdci, jejím zástupcům však nedá v sobotu nic zadarmo. „Kvalita turnaje je obří, nenajdete tam slabé jméno. Rozhodně však nejdu do turnaje s poraženeckou náladou, budu bojovat,“ slibuje ambasador Sazka Esport.

Sparťané se v nové Fifě drží na špičce českých FIFA hráčů, především Johnyho pak zdobí agresivní herní styl. I na ten se musí Patýno připravit. „Ve víkendových ligách inkasuju dost gólů, na defenzivní stránce hry musím zapracovat,“ je si vědom svých mezer.

Pokud o skupině 23letého hráče tvrdíme, že není vůbec jednoduchá, dvojnásob to platí o jeho postupu do samotné skupinové fáze. Po úvodních třech otevřených kvalifikací byl Patýno stále bez místa v Top 32, to si zajistil až v té čtvrté a zároveň poslední. „Byl jsem nervózní,“ přiznává a oceňuje také kvalitu svých nedělních soupeřů. „Narazil jsem na velice dobré hráče, i díky tomu jsem byl se svým výkonem spokojený. Nebyly to jednoduché zápasy.“

Patrik "Patýno" Janků • Foto Sazka Esport

To opravdu nebyly. 5:4, 3:2, 4:3. Podobně těsný byl také postup z closed kvalifikace.

„S losem jsem byl spokojený, viděl jsem šanci na postup,“ komentuje skupinu C, ve které se potkal mimojiné se sparťanskou hvězdou Emericksonem, proti kterému se postaví znovu o víkendu.

V Patýnově postupu hrála svou roli také štěstěna. Rozhodovaly opravdové maličkosti „Jeden protihráč se nezúčastnil, potřeboval jsem tak zvládnout mač proti Art1stovi.“ V tom pražský borec remizoval a díky tomu, že vstřelil v zápase proti sparťanskému favoritovi Emericksonovi o branku víc, mohl se radovat z postupu. „Byla to velká úleva a radost,“ těší Patýna.

Patrik "Patýno" Janků • Foto Sazka Esport

Jeho další cestu turnajem budete moci sledovat již v sobotu, kdy bude na programu první část skupinové fáze CZC.cz iSport Ligy. Všechny zápasy najdete na kanále twitch.tv/eleaguecz.