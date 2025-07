Majitelé Dynama stále neznámí. Nový ředitel: Až nastane správný čas. Radil se s Plašilem

Jde o zajímavou novou personu v českém fotbale. Jednačtyřicetiletý Michaël Michée byl dříve hráčem na amatérské úrovni, později pracoval jako šéfskaut v nižších francouzských ligách. Kontakty a určité zkušenosti má, sportovní vizi celého klubu ale doposud nevedl. O existenci Dynama ještě pár měsíců zpátky nevěděl.

„Upřímně jsem se o Českých Budějovicích dozvěděl v únoru nebo v březnu. Sledoval jsem pak A tým, který je pro nás nejdůležitější. Ve Francii jsem ale pracoval s českým hráčem, kterého určitě znáte – s Jaroslavem Plašilem. O tomto projektu a klubu jsem s ním hodně radil, o městu mluvil moc hezky, vychvaloval i klubovou akademii. Řekl mi, že pokud tu budou na správných místech správní lidé, může být Dynamo úspěšné. Proto jsem přijel. Nechal jsem ve Francii svou rodinu, chci tu být. Není to vtip, neberu to tu jako srandu,“ řekl Michée s tím, že má dlouhodobou vizi.

Po boku mu seděl portugalský trenér Pedro Resende, majitel dvou titulů v Lucembursku, a jeho asistent Miguel Santos. Konkrétní věci ohledně sportovní vize a stavu týmu nepadly, nutno však říct, že spoustu věcí zapadlo v překladu. Kouč při odpovědích v angličtině do složitějších frází nezabíhal.

„Komunikace je v kabině důležitá. Mluvím anglicky a trochu francouzsky. Ale všichni v kabině mluví jazykem fotbalu,“ podotkl Resende.

Je to poprvé, co novináři (a krátce předtím i fanoušci) měli možnost vidět tváře, které budou v nové sezoně zodpovědné za sportovní výsledky klubu. Nikdo ale zatím nespatřil ty, kteří Michéeho do funkce sportovního ředitele jmenovali. Vlastníky zatím zastupuje tajemná Dorothy Nneka Ede, komu přesně Vladimír Koubek skrze ni předal akcie klubu, zůstává oficiálně neznámé. Mělo by však pravděpodobně jít o zástupce hráčských agentur z Francie a dalších zahraničních zemí.

„Vím, že ohledně majitelů máte hodně otázek, ale zatím o majitelské struktuře nebudeme mluvit. Jako každý ve fotbale potřebujeme trochu času. Můžu vám zaručit, že až nastane správný čas, ti lidé přijedou a poznají se s vámi,“ uvedl Michée.

Co dál padlo ohledně směřování klubu? Nový sportovní ředitel přitáhl ve velice krátkém čase díky svým kontaktům několik zahraničních jmen – obránce Mohameda Asaidiho, Anthonyho Khelifu záložníka Maxence Renouda a kupu několik na zkoušku. Je jasné, že další hráči ještě přijedou. „Národnost je vedlejší. Pokud budeme mít šanci sestavit tým z jedenácti dobrých českých hráčů, uděláme to,“ uvedl Francouz, který jedná o nové smlouvě i s Filipem Havelkou.

Minimálně kapitánské jádro týmu zůstává stejné. Pásku přebral Jiří Skalák, který se bude snažit tým v rozbouřené době vést k dobrým výsledkům.

Skalák věří v nový začátek

„Tím, jak jsem hrál v Anglii, mi zahraniční mix kádru přijde normální. Ale pocity jsou dobré. Neznámí majitelé? Není to úplně příjemné. Ale vedení řeklo, že nám v blízké době bude vše sděleno. Ale je těžké hodnotit to jako restart, když nevíme, jak to bude fungovat, ale věřím, že to nějaký nový začátek je,“ uvedl Skalák.

Další dotazy zůstaly buď nezodpovězené, nebo zodpovězené neurčitě. Michée několikrát zdůraznil práci s akademií. Při dotazu, zda je v kontaktu s městem a krajem, které akademii financují, po dlouhých poradách s překladatelem odpověděl, že to není jeho zodpovědnost, ale předpokládá, že o situaci majitelé ví.

Po otázce na rozpočet se zasmál a uvedl, že klub musí pracovat chytře a zbytečně nerozhazovat. „Nevím, co víc k tomu říct,“ podotkl. Padla slova o touze postoupit do první ligy, ale nikoliv v jak velkém časovém horizontu.

Nad novou érou jihočeského klubu tak stále visí až nepříjemné množství otazníků. Ohledně toho, jak momentálně vypadá Dynamo na hřišti, ale bude jasno velice brzy. Už v pátek ho čeká první test a to rovnou z kategorie těch nejtěžších. Na Střelecký ostrov přijede nabušená Zbrojovka Brno pod vedením Martina Svědíka.