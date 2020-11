Je to pro mě velká čest, plní se mi sen, říká CptKubajz o angažmá ve Slavii

Jak jsi začínal s Fifou?

„Začalo to, když mi byly asi 4 roky a brácha měl doma PlayStation a Xbox. První FIFA, kterou jsem hrál, byl ročník 07/08, kdy mi dal brácha do ruky ovladač a hráli jsme proti sobě. Kluci měli v Mělníce partu, kdy chodili hrát FIFA turnaje, na který mě brácha začal brát s sebou. Pak to na chvíli ustálo, protože se brácha odstěhoval. K Vánocům jsem ale od něj dostal PS4 s Fifou 19. V tom ročníku jsem na turnaje nechodil, začal jsem kolem listopadu ve FIFA 20.“

Kdy jsi začal přemýšlet o profesionálním hraním Fify?

„Určitě to byla Datart E:LIGA, kde jsem postoupil do Grand Finále. Od tý doby jsem si řekl, že to můžu zkusit tryhardit a hrát víc. Tak začal každodenní trénink Fify.“

První organizací byl Samurai Gaming, jak vzpomínáš na toto své působení?

„Byla to super zkušenost, kluci, co to vlastnili, tak byli hrozně v pohodě. Potom ale přišel Team Brute a to už je úplně jiná meta, než hrát za Samurai Gaming.“

Kubajz reprezentuje Slavii ve FIFA 21 • Foto Slavia Esports

Ty jsi od malička fanouškem Slavie, co pro tebe angažmá v tomto esportovém týmu znamená?

„Celá moje rodina je slávistická, od malička jsem tak byl vychovávanej k tomu, abych fandil Slavii. Byl to neuvěřitelnej pocit, když od Slavie přišla nabídka. Když už to nevyšlo na reálným trávníku, tak aspoň takhle virtuálně. Je to pro mě velká čest, plní se mi sen.“

V uzavřené kvalifikaci jsi hrál proti dvěma sparťanům. Má pro tebe zápas proti Spartě i ve Fifě nějakou větší hodnotu?

„Je to sice derby Sparta vs. Slavia, na poli esportu to ale není takový jako v reálným fotbale. S klukama ze Sparty se normálně bavíme, není to tak, že když hrajou za Spartu, tak bych je automaticky nenáviděl.“

Kdyby přišla před Brute nabídka do Sparty, vzal bys jí?

„Určitě ne, ani v rámci esportu, kde je to přátelský, tak bych to nevzal. Je to prostě Sparta. I kdyby přišla nabídka z jinýho fotbalovýho klubu u nás, tak bych jinam než do Slavie bych nešel.“

Kubajzovi se v dresu Slavie daří • Foto facebook.com/CptKubajz

Poslední víkend se ti podařil. Byl jsi spokojený s výkonem v iSport Lize a víkendovce?

„Bohužel, jeden z prvních zápasů víkendovky jsem prohrál. Pokud chce člověk dohrávat WL v neděli, tak už se s jednou prohrou nedostane do Top 200. Celý jsem to tak odehrál hned v pátek, připsal jsem si naneštěstí další prohru a nedosáhnul na Top 200.



Co se týče iSport Ligy, tak na Serona jsem si věřil, dvakrát jsem ho už porazil. Bylo mi jasný, že pokud ten první zápas právě proti Seronovi zvládnu, tak to bude velký krok k tomu, abych postoupil dál. Podařilo se mi proti Seronovi zvítězit, v druhé BO2 proti Tulipovi jsem vyhrál v prvním zápase 7:0 a v tom druhém už jsem si spíš zkoušel věci, které bych mohl v budoucnu použít. Podobně probíhala i série s Matkem, kdy jsem věděl, že pořadí ve skupině je dané a výsledek našeho mače nic neovlivní.



Se svojí hrou jsem byl maximálně spokojenej.“

Ve čtvrtfinále Patýno. Budeš se na něj speciálně připravovat?

„Speciální příprava určitě proběhne, když se hraje takový velký turnaj, tak ta příprava člověku opravdu pomůže. Může se ale stát, že soupeř vytáhne úplně jiný karty, bude hrát jiný styl. Ve Fifě je tohle ale o hodně těžší než v jiných hrách.

Patýno se snaží soupeře hodně vykombinovat, nedělá skoro žádný kličky. Bude to těžkej soupeř, ale budu se snažit to urvat. Jestli mám někdy vyhrát větší turnaj, tak právě teď.“

Jakub "CptKubajz" Pudil postoupil do Superfinále CZC.cz iSport ligy • Foto facebook.com/CptKubajz

Je podle tebe problém, že každý hraje stejné karty? Chybí Fifě rozmanitost?

„Je to škoda, kdyby chtěl někdo na profesionální scéně používat jiné karty, tak nemá šanci. Hraje se určitá meta, v útoku Mbappé, Neymar, Ronaldo, člověk musí mít rychlý stopery, rychlý krajní beky. Ale když už má člověk víc coinů, tak se tam objevuje víc možností, např. když Miki hrál R9, nebo Matko s Pelém.“

Řekněme, že jsi ve finále. Koho by sis přál jako soupeře? „Za mě je to určitě Laky. Já ho beru jako člověka, kterej ukázal, že se dá dostat do Evropy. Je to ikona naší scény. Když člověk hraje s evropskými hráči, tak každý do jednoho zná Lakyho.“

Před nedávnem jsi hrál proti borcům z West Hamu. Co pro tebe znamenaly pozdravy od Vladimíra Coufala a tvého oblíbence Tomáše Součka?

„Oba jsou pro mě ikony novodobé Slavie. Je to pro mě hrozně velká čest, že mi kluci popřáli štěstí, moc mě to potěšilo. Podobné věci mě posouvají dál.“