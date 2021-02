David Moberg Karlsson jako žolík z lavičky? Ve FIFA 21 se dočkal speciální karty

Jen těžko hledat hráče, který má v české nejvyšší fotbalové soutěži takovou fazónu jako sparťanský David Moberg Karlsson. Pět gólů v posledních dvou kolech hovoří za vše. Formy švédského borce si všimli také v EA Sports, po hattricku proti Karviné si zaloužil kartu v Team of the Week.

Po Janu Kuchtovi a Ondřeji Kolářovi je David Moberg Karlsson třetím hráčem z české ligy, který byl za své výkony odměněný in-form kartičkou ve FIFA 21. Překvapivě však nejde o verzi na pravém křídle, kde odehrál dva zápasy pod Pavlem Vrbou. DMK byl EA Sports poslán na post hrotového útočníka. Vzhledem k jeho rychlosti by mu křídlení postavení vyhovovalo o něco lépe.

Co se týče hratelnosti, Švéd by své využití mohl najít v roli žolíka, který svou rychlostí přejede obranu soupeře a na konci mače rozhodne vyrovnaný zápas. Rychlost je hlavní sparťanovou předností také podle profíků. „Je rychlej, jediná škoda je, že má jen 3* skilly, hodily by se k němu lepší,“ hodnotí Karlssonovu kartu jeho sparťanský kolega Martin „Caster“ Štěpán. „Jako žolík by nemusel být špatný,“ říká Dominik „Seron“ Čermák, hráč organizace Sampi, kterou vlastní fotbalový reprezentant Jakub Jankto.

David Moberg Karlsson je po 16 měsících prvním sparťanem, který se dostal do Team of the Week. Naposledy se to během TOTW 4 povedlo Liboru Kozákovi.