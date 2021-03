Chci se dostat na EA event, v útoku patřím ke špičce, říká Matejs

Prožívá obrovsky úspěšné období. Matěj „m4tk05“ Dunka reprezentuje ve FIFA 21 Bohemians esports a v zeleno-bílém dresu předvádí v posledních týdench výborné výkony. Co stojí za jeho zlepšením a koho by si vybral do své ideální fifařské jedenáctky?

Poslední týdny se ti daří nejen ve víkendovce, ale i v turnajích. Kde vidíš největší změnu oproti začátku FIFA 21, kde se ti nedařilo až tolik?

„Největší změnu vidím určitě v mojí psychice, kterou jsem si podle mého hodně zlepšil a přestal vnímat chyby hry. Díky tomu jsem si zvedl sebevědomí a začalo se mi dařit jak ve víkendové lize, tak i v česko-slovenských a zahraničních turnajích.“

Čeho si vážíš z posledních úspěchů nejvíc?

„Nejvíce si určitě vážím poslední EA kvalifikace, kde jsem měl celkové skóre 8-2, po prvním dni 7-1 a postoupil jsem do druhého dne. První zápas jsem si jednoznačně poradil se soupeřem, ale další zápas jsem si pokazil sám, když jsem vedl o tři branky v prvním zápase a pak bohužel další smolně prohrál...“

Zaznamenal jsi nejlepší výsledek ze všech Čechů. To musí panovat spokojenost.

„Samozřejmě jsem spokojený, ale určitě to není konečný výsledek, který bych chtěl uhrát. Mojím největším cílem je, se dostat na EA event.“

O víkendu ses dočkal na streamu obrovské podpory. Pomáhá ti vidět ten hype v chatu?

„Ano, určitě mi to hodně moc pomáhá a jsem za to všem moc vděčný, že se na mě dívají jak v těžkých chvílích, tak i v dobrých a podporují mě k vítězství.“

Sedí ti momentální styl FIFY? Změnil bys něco?

„Momentální styl mi hodně sedí. Nic bych asi neměnil. Možná jen odstranit automatické blokování, ale ty tam podle mě budou každou Fifu.“

Kde u sebe vidíš největší prostor pro zlepšení? Co tě naopak dělá dobrým hráčem?

„Největší prostor na zlepšení, si myslim, že mám v psychice, protože je hodně těžké se soustředit třeba sedm hodin v kuse proti evropské špičce. Dobrým hráčem mě dělá nejspíš můj silný útok, ve kterém si myslím, že jsem na česko-slovenské scéně nejlepší.“

FIFA 21 se pomalu dostává do druhé poloviny. Jaký je tvůj cíl do konce ročníku?

„Mezi mé cíle patří být mezi nejlepší stovkou v evropském seedu. Momentálně se nacházím kolem 150. místa a čeká mě poslední EA kvalifikace.“

Kdyby sis měl vybrat svojí vysněnou jedenáctku ze všech ročníků FIFY, kdo by se do ní dostal?

„Do brány bych volil Ikera Casillase, pravého beka by uhrál Dani Alves a dva střední obránci jsou bez pochyby Rio Ferdinand se Sergiem Ramosem vedle něj. Nejlepší výkony mi předváděl Marcelo, tudíž bych ho volil na levého obránce. Střed zálohy Vieira s Gullitem a na pravé křídlo Kyliana Mbappého, na druhou stranu Neymara a hrotoví útočníci Cristiano Ronaldo s Ronaldem Nazáriem, o kterém si myslím, že je nejlepší útočník na světě.“

Podobná otázka, ale na Fifaře. Kdybys měl sestavit tým z českých FIFA hráčů, kdo by v tvém celku hrál?

„Mezi tři tyče bych postavil The Johnyho. Pravého obránce by mohl zahrát Riijk a na druhé straně můj spoluhráč MrRici. Stoperská dvojice by byla ve složení MarioOoso99 a vedle něj Voly11. Do středu zálohy bych volil T9Lakyho a Castera. Jako pravého a levého záložníka bych volil Serona s Huhnakem. Na hrot Emerickson s Cristym a já bych byl samozřejmě supersub.“