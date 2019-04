5+1 tipů, jak se zlepšit ve FIFA 19. Doporučuje bronzový RIIJK | iSport.cz

Co doporučuje RIIJK?

1. Navyknout si na novou Fifu

Než začnete hledat tipy a triky, jak se zlepšit, je dobré si Fifu pořádně osahat. Ač se to nemusí na první pohled zdát, každý ročník Fify je jiný a každému trvá, než si zvykne na rychlost hry, driblink, zakončení a podobně. Také někdy trvá, než pro sebe najdete svou ideální formaci.

2. Zachovat chladnou hlavu

Všichni to známe: hrát Fifu může být někdy frustrující, ale pokud se opravdu chcete zlepšit a třeba uspět na kompetitivní scéně, tak se nesmíte nechat ovládnout negativními emocemi.

3. Trpělivost ve hře

Možná nejdůležitější věc, která platí jak v obraně, tak v útoku. Když se budete za každou cenu snažit hned získat míč zpět, tak si vás lepší soupeř lehce vyťuká. To stejné platí v útoku, každá přihrávka nemusí jít dopředu.

4. Skillmoves

Naučte se skillmovy, ale hlavně se naučte, kdy je používat. Lepší jedna dvě kličky, které vás dostanou do šance, než pět zbytečných přešlapovaček na půlce.

5. Zjednodušit hru a správně střílet

Nekomplikujte přechod do protiútoku. Mnoho hráčů vymýšlí na vlastní půlce zbytečné kličky nebo riskantní přihrávky, které je dostávají do problémů. Zjednodušte mezihru, jak to jen jde, a vymýšlet začněte až u soupeřova vápna. Naučte se skill „la croqueta“. Co se týká střelby – pokud prohrajete každou víkendovku minimálně pět zápasů, kdy soupeře výrazně přestřílíte, tak to pravděpodobně není proto, že by vás FIFA nesnášela, ale protože střílíte ze špatných pozic nebo netrefujete zelený „timed“.

+1. Pořiďte si slávistické dresy!

Změnte si dresy svého FUT týmu na slávistické. Lepším hráčem vás to neudělá, ale lepším člověkem ano! A do toho můžete na střídačku koupit MOTM kartu Miňo Stocha :-)