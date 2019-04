Online finále iSport LIGY zná své obsazení. Kdo prošel do TOP32? | iSport.cz

Je rozhodnuto! Poslední kvalifikace prvního turnaje v rámci CZC.cz iSport LIGY skončila a my známe jména 32 nejlepších, kteří se probojovali do online finále. To se uskuteční v neděli 21. dubna a úspěšní kvalifikanti si to v něm rozdají o postup do offline finále, které se uskuteční v multikině v pražské Hostivaři. Celkový vítěz ligy pak na konci roku obdrží kromě věcných cen 100 000 korun. A kdo že se v rámci prvního turnaje probojoval do TOP32 a zahraje si online finále?