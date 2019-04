Vácha: FIFA? Nejlepší je asi Schick. Na hraní mám rád pokec s kamarády | iSport.cz

Je obecně známo, že jste dřív ve Fifě válel. Pořád ji hrajete často?

„Abych se přiznal, tak poslední dobou zřídka. Občas ale hrajeme s klukama, se kterými jsme hráli FUTko a nakupovali balíčky. Teď hrajeme profíky. Vytvoříme si svého hráče a hrajeme v počtu jedenácti lidí proti ostatním. Je to docela náročné.“

Kdo tvoří vaší partu?

„Jsem v týmu s Ondrou Zahustelem, Romanem Bednářem a Patrikem Schickem. To jsou kluci z fotbalu a doplňují nás kamarádi a různí známí. To je taková naše FIFA parta, která funguje.“ (usmívá se)

Kdo z fotbalistů v partě Fifu nejvíc ovládá? Ondřej Zahustel před pár měsíci mluvil hlavně o vás...

„Pravdou je, že jednu dobu jsem byl slušný hráč. A co se týká profi klubů, tak se svým hráčem na mém postu to hraji asi nejlíp v partě (směje se). Kdybychom ale hráli klasický režim jeden na jednoho, tak by to byl asi Schicky.“

Než jste najel na různé módy ve hře, za jaké reálné kluby jste dříve hrával?

„Fandím Realu Madrid, takže jsem hrál především za něj, nebo za český nároďák. Ale doba pokročila a FIFA se neustále vyvíjí, těch módu je dost.“

Sledujete FIFA scénu a iSport Ligu?

„Tím, že jsme jako Sparta vstoupili do eSportu a máme dva kluky, kteří nás reprezentují, tak jsem ji začal sledovat. Dokonce i na Instagramu. Když mají turnaj, občas se podívám na streamy na Twitchi. Vím, že i Jakub Jankto má svůj vlastní eSportový tým a celkově se to u nás rozmohlo.“

Takže budete fandit v prvním offline finále sparťanu Emericksonovi?

„Přesně tak!“

Jaké další hry hrajete s kamarády?

„S Michalem Kadlecem momentálně zapínáme Division 2. Hráli jsme i první díl. Jedná se o střílečku, ve které zachraňujete USA, respektive Washington D. C. a baví mě to. Předtím jsme hráli skoro všechny díly Call of Duty. Teď byl také velký boom okolo Battle royale. Seskočíte na mapu a snažíte se přežít sám nebo v týmu.“

Víc vás tedy baví multiplayer?

„Division 2 můžete hrát i v singleplayeru. Také se ale můžete kdykoli na kohokoliv připojit a celá hra je online. Stejný byl i Redemption, který jsem taky zkoušel. Ale samozřejmě mám víc rád multiplayer, který můžu hrát s partou kamarádů a zároveň si u toho s nimi povídat. Asi by mě moc nebavilo si k tomu jen tak sednout sám a hrát nějakou arkádu, kterou bych dohrál až do konce. Jo, dřív jsem takový býval, teď když už ke konzoli vlezu, tak mám rád ten pokec s klukama (usmívá se)."