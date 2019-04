Dotazník finalistů iSport LIGY: Kdo je favorit? Kolik času stráví u FIFY? | iSport.cz

3. Jaká je reakce rodiny/okolí na to, že závodně hraješ FIFU, a že se tím dá vydělávat?

Už v neděli od 13 hodin se v hostivařském kině Premiere Cinemas popere osmička nejlepších v prvním offline finále iSport LIGY. Nechybí prověřená jména jako vítěz iSport Cupu T9Laky nebo hráč Sparty Emerickson, došlo ale i na překvapení jako je například 16letý VencaSKS. Co osm finalistů prozradilo o svých úspěších a o tom, jak moc se FIFĚ věnují?

6. Na začátku FIFY hned po vydání v průměru asi 6-8h, momentálně během sezóny v týdnu asi 2-4h + víkendovka to je tak na 10h o víkendu.

4. Koncept se mi líbí, prizepool na naši scénu nadprůměrný, ale bohužel krok zpět je to hrát v klubech. Jak pro oko diváka, tak pro hráče je FUT tou správnou scénou pro kompetitivní turnaje

4. Určitě je to super, že něco takového tady vůbec je, čím víc turnajů tím lépe pro hráče

8. Asi jako vždy to bude Laky a RIIJK.

7. Nejhůř se dostat do Top 4, ale jinak samozřejmě to chci celé vyhrát.

6. Většinou hraji po večerech tak 2 až 4 hodiny a vypadá to tak, že si buď zapnu Division Rivals nebo draft a zkouším se naučit nějaké nové věci.

5. V České republice je to určitě Slavia Praha a v zahraniční Real Madrid. Nejoblíbenější hráč je Cristiano Ronaldo.

4. Za mě rozhodně super, že přišel někdo v Česku a na Slovensku, kdo do toho investuje takové peníze, je to rozhodně krok vpřed a myslím si, že díky takovým turnajů půjde československá scéna jen nahoru.

VencaSKS (Václav Filip, 16 let, Radětice, student) FUT: NE

1. Toto je můj první turnaj. FIFU hraji od FIFY 09, ale FUT od FIFY 16.

2. Postup na toto offline finále.

3. Všichni jsou překvapeni, že jsem se dostal tak daleko, ale přejí mi to.

4. Myslím si, že je to velice dobré, protože je to dostupné pro každého a finanční odměny jsou na mé poměry celkem velké.

5. V Česku je to jednoznačně Slavia Praha, a kdybych si měl vybrat ze zahraničí, tak to bude Liverpool, i kvůli tomu, že tam hraje můj nejoblíbenější hráč, a to Mohamed Salah.

6. FIFU hraji většinou o víkendu, kvůli Weekend League. Když je čas, tak si zahraji i přes týden, ale toho času moc není, kvůli škole.

7. Svůj cíl jsem splnil, a to dostat se na offline finále, ale chtěl bych se tam umístit do 5. místa.

8. Všichni soupeři jsou kvalitní, ale můj favorit je T9Laky.