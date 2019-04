T9Laky po prvním finále iSport LIGY: K triumfu pomohlo štěstí | iSport.cz

Jak těžká byla cesta za vítězstvím?

„Musím říct, že až do finále to bylo prakticky bez překážky, když jsem vše vyhrál 2:0 na zápasy. Finále bylo ale hodně náročné, hlavně psychicky. Kobby hrál výborně a musím říct, že jsem měl velké štěstí. Proměnil jsem ale své šance a zvládl to.“

Kolik nervů vás finále stálo?

„První zápas jsem vyhrál až po penaltovém rozstřelu. Ale celou dobu jsem se snažil zůstat klidný, protože šancí, co měl Kobby, a tyček, kolik nastřelil, bylo opravdu hodně. Zůstal jsem klidný a snad vůbec poprvé v kariéře jsem na kterémkoliv turnaji zvítězil na penalty.“

Šel jste do finále s nějakou taktikou?

„Chtěl jsem hrát svou hru. Bohužel se mi to ale nedařilo. Kobby mi totiž nedával prostor. Naštěstí jsem se s tím i tak popral a dokázal zvítězit.“

Váš soupeř hodně projevoval emoce. Nerozptylovalo vás to?

„Snažil jsem se zůstat po psychické stránce klidný. To byl jeden z mých cílů, aby to byla trochu má výhoda. Znám to moc dobře od sebe, že když projevím více emoce, tak to ovlivní můj výkon.“

Překvapily vás Kobbyho výkony? Byl to takový „černý kůň“ offline finále.

„Vždy byl dobrý hráč. Je hodně emotivní a to mu podle mě trochu kazí výkony. Celkově překvapil a RIIJKa mi ve finále nedopřál.“ (smích)

Chtěl byste se tedy příště potkat ve finále spíše s RIIJKem?

„Ne, on je takový nechtěný soupeř. Odehráli jsme spolu opravdu hodně finále a většinu z nich jsem prohrál. On prohrál v prosinci v semifinále a nyní také. O to pro mě bylo finále lepší.“

Bylo klíčové i to, že jste vyhrál základní skupinu?

„Asi musím uznat, že díky tomu jsem měl pak v pavouku o něco snazší los. Kdybych skončil druhý, tedy prohrál poslední zápas ve skupině s Emericksonem, tak bych hned ve čtvrtfinále narazil právě na Kobbyho a mohlo to dopadnout úplně jinak.“

Jak naložíte s výhrou?

„Chceme se s přítelkyní stěhovat do nového bytu, takže třeba nějaká výbava, nebo možná nějaká dovolená.“

Můžete porovnat prosincový iSport Cup s prvním offline finále iSport LIGY?

„Nevím, jestli bych to porovnával. V obou případech šlo o výbornou akci a jsem rád, jak obě dopadly – mým vítězstvím. Těším se ale už na další turnaj, kde budeme doufat, že završím zlatý hattrick.“

Nově reprezentujete Viktorii Plzeň. Jak se váš přestup urodil?

„Jsem hráč týmu INAE, který navazuje v současné době spolupráci právě s Plzní. Jde o nový projekt a jsem rád, že zrovna v tomto dresu jsem mohl obhájit titul.“

Co říkáte na to, jak se v České republice gaming rozšiřuje?

„Jde strašně moc nahoru. Jsem za to rád. Pro nás je hrozně super, že vznikají takové turnaje, jako je iSport LIGA. Můžeme doufat, že se bude gaming dál rozvíjet víc a víc.“

TABULKA VÝHER 1. Lukáš „T9Laky“ Pour – 20 tisíc korun 2. Martin „Kobby“ Strnad – 10 tisíc korun 3. Štěpán „RIIJK“ Sobocki – 5 tisíc korun 4. Radek „Rozsi“ Rozsívač – 3 tisíce korun 5. Jan „Emerickson“ Krupička – 1 tisíc korun 6. Pavel „Pikej“ Kail – 1 tisíc korun 7. Michal „DRMi“ Drastich – 1 tisíc korun 8. Václav „VencaSKS“ Filip – 1 tisíc korun