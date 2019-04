Drama, emoce a jízda T9Lakyho. Tohle bylo první offline finále iSport LIGY! | iSport.cz

Bojovali v kvalifikacích, prošli nástrahami online finále a v neděli si to mezi sebou rozdali v historicky prvním offline finále CZC.cz iSport LIGY. Řeč je o osmičce hráčů fotbalového simulátoru FIFA. Lukáš „T9Laky“ Pour, Jan „Emerickson“ Krupička, Štěpán „RIIJK“ Sobocki, Martin „Kobby“ Strnad, Radek „Rozsi“ Rozsívač, Pavel „Pikej“ Kail, Michal „DRMi“ Drastich a Václav „VencaSKS“ Filip. Favorit T9Laky přehrál všechny.

Všichni se však bez výjimky postarali o nádhernou podívanou a potvrdili, že patří k absolutní FIFA špičce v České republice. Celým turnajem na místě prováděl zkušený gamingový moderátor Mikoláš Tuček. Živé přenosy zápasů pak doprovodil komentářem Martin Vait z deníku Sport, kterého následně vystřídal Michal Hrdlička z O 2 TV.

Offline finále začalo zápolením ve dvou čtyřčlenných skupinách. První vyhrál favorizovaný T9Laky, který vstoupil do turnaje drtivým vítězstvím 15:0 (součet dvou zápasů) nad VencouSKS. Tu druhou pak RIIJK.

Následně se ke slovu dostali vzácní hosté, fotbalisté Lukáš Vácha (Sparta), Tomáš Přikryl (Mladá Boleslav) a Patrik Žitný (Teplice). „Tomáše Přikryla jsem sice porazil, ale s kluky, co tady hrají, bych si asi moc nezahrál,“ vyzdvihl kvalitu hráčů offline finále Vácha.

Pak už ale přišlo na řadu to hlavní! Zápolení v play off. Ve čtvrtfinále si vybojovali postup T9Laky, RIIJK i Rozsi. Ozdobou této části turnaje byla však strhující a nervy drásající bitva mezi Kobbym a Emericksonem. „Bohužel jsem doplatil na penalty. Už ve druhém zápase, kdy jsem rozhodl ve 120. minutě s Cristianem Ronaldem, jsem věděl, že do penalt nechci. Ve třetím zápase, když na ně došlo, už jsem tušil, že nepostoupím. Ta hra je pro mě v penaltách totiž trochu zrádná a nedaří se mi v nich,“ uvedl po nejtěsnějším možném vyřazení zástupce eSportového týmu Sparty Emerickson.

Vypadl s „černým koněm“ turnaje Kobbym, který se dokázal probojovat na úkor nakonec třetího RIIJKA do finále, kde však podlehl T9Lakymu. „Je to krutá porážka, ale co se dá dělat. V prodloužení jsem měl snad pět vyložených šancí, dal tyčku, ale gólem nic neskončilo,“ reagoval na první utkání finálové bitvy Kobby, který své výkony doplňoval výtrysky emocí a bavil publikum hostivařského multikina.

Když pak i druhý finálový duel vyhrál T9Laky, bylo rozhodnuto. Lukáš Pour mohl slavit prvenství a úspěšný vstup do CZC.cz iSport LIGY. „Je to velká úleva, že se mi podařilo vyhrát. Pomohlo mi ale i štěstí, hlavně v prvním utkání finále,“ uznal zástupce týmu INAE, který navázal spolupráci s Viktorií Plzeň.

