OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co je iSport LIGA? A jak vyhrát 100 tisíc hraním hry? | iSport.cz

Exkluzivně z hrací sedačky! Žitný si to rozdal s Přikrylem ve FIFĚ. Kdo je větší pařmen? • iSport TV

Na offline finále iSport LIGY nechyběl Vácha. Hraju FIFU i střílečky. NHL? Na to je nejlepší David Bičík, říká • iSport TV

Jak hrát CZC.cz iSport LIGU? Je to jednoduché. Zaregistruješ se zdarma na www.isportliga.cz, vybereš si klub, v sobotní kvalifikaci 25. května ti nalosujeme soupeře - a postoupíš do offline finále, které se odehraje na fotbalovém stadionu Sparty 15. června. Co dalšího potřebuješ vědět?