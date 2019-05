Novinka v iSport LIZE: kvalifikace je možné odehrát i ve FUT režimu! | iSport.cz

Štěstí můžeš zkusit tak i tak. Nejbližší kvalifikace, která se uskuteční v sobotu 25. května, se odehraje v klasickém módu. Vybereš si tradiční klub a hraješ. Ovšem hned ve středu 29. května se režim změní – a do boje půjdou proti sobě FUT týmy. Registrovat do obou se můžeš už nyní!

Z celkem čtyř kvalifikací postoupí nejlepších osm hráčů do druhého offline finále. A to se odehraje 15. června na stadionu pražské Sparty! Získat navíc můžeš důležité body do celosezonního žebříčku. Absolutní vítěz iSport LIGY získá neuvěřitelných 100 000 korun.

První offline finále iSport LIGY

Na offline finále iSport LIGY nechyběl Vácha. Hraju FIFU i střílečky. NHL? Na to je nejlepší David Bičík, říká

Hrdlička: FIFU jsem komentoval už jako malý kluk, když jsme hráli s kamarády